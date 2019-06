Vrba chystá škrty. Plzeň redukuje kádr, kteří hráči jsou v ohrožení? | iSport.cz

Ty vzkazy jsou jasné a srozumitelné, nepřipouštějí jiný výklad. Zatím početný kádr Plzně čeká v následujících týdnech redukční dieta.

„Máme dokonce přetlak. Je nás hodně, někteří hráči ještě odejdou,“ avizoval už před týdnem na prvním tréninku kouč Pavel Vrba.

A jeho asistent Zdeněk Bečka to následně v sobotu po prvním přípravném zápase s Domažlicemi (5:2) upřesnil.

„Kluci musí makat, vědí moc dobře, že takových pět, šest lidí určitě odejde,“ potvrdil, že jde o jednoduché počty.

Snadné je rovněž identifikovat, komu s největší pravděpodobností zůstane v ruce černý Petr. Prvním na ráně je Milan Petržela, kterému 30. června končí v Plzni smlouva a klub zatím o uplatnění opce na další rok zájem neprojevil.

„Milan na jaře moc nehrál, sbíral spíš jen štěky,“ připomíná bývalý kouč Viktorie Miroslav Koubek. „Nicméně ze své rychlosti nic neztratil, vždy dokázal něco odvést, takže pozici jokera by ještě rok mohl zvládnout,“ dodává na obhajobu pětatřicetiletého veterána, kterému příchodem Ondřeje Mihálika zase stoupla konkurence.

Petržela je nicméně Vrbův oblíbenec, kouč o něm mluví se zadostiučiněním jako o „retrohráči“ a během tréninků spolu často vtipkují. Za jeho setrvání v týmu navíc lobbují i spoluhráči, například obránce Radim Řezník otevřeně přiznal, že by mu Petrželova odchodu bylo líto.

„Jenže ve fotbale se sentiment nenosí, je to tvrdý byznys. Jak znám manažera Šádka, zajímá ho jen výkonnost, jinak by zůstal třeba Dan Kolář, který je ještě mladší,“ upozorňuje Koubek. „Milan je na druhou stranu pěkný lupínek, umí udělat dobrou náladu, což je pro kabinu dobrý prvek,“ zmiňuje však i důležitou přidanou hodnotu hbitého křídla.

Petrželu ze Štruncových sadů nikdo nevyhání, dostal svolení s týmem trénovat, dokud si nenajde jiné angažmá. Podle informací deníku Sport však tento stav může trvat maximálně do konce prázdnin, ani o den déle.

Mizivou perspektivu v Plzni mají vedle Petržely i záložník Ubong Ekpai a stoper Tomáš Hájek. Zatímco Ekpaiovu situaci komplikuje rekonvalescence po operaci menisku, kvůli které je zatím logicky na přestupovém trhu nepoužitelný, o Hájkovy služby má nadále velký zájem Mladá Boleslav, kde elegantní stoper už na jaře hostoval. Agentura Sport Invest nicméně zkouší najít Hájkovi angažmá v zahraničí, což by bylo i pro Plzeň ekonomicky výhodnější řešení.

V Mladé Boleslavi by mohl pokračovat i záložník Pavel Bucha, pro kterého stejně jako pro další mladíky Pavla Šulce, Dominika Janoška a Ondřeje Štursu platí, že by to měli s herní praxí ve Viktorii hodně složité.

„Plzeň potřebuje hotové hráče, kteří hned naskočí do základní sestavy v kvalifikaci o Ligu mistrů. Na to tihle kluci ještě nemají, potřebují dozrávat jinde. Teď ještě jejich vlna nepřijde,“ tuší Koubek.

Vše samozřejmě ještě mohou změnit výjimečné události, jako nějaký bombastický přestup nebo vážné zranění. Proto bude Plzeň nadbytečné hráče uvolňovat postupně a s maximální rozvahou – i proto, že konkurenční prostředí má na kvalitu tréninkového procesu blahodárný vliv.

„Snahu mají všichni jasnou. Visí nad nimi ta nepříjemnost, že můžou být z kádru vyřazeni. Postupně se to vykrystalizuje, není to tak, že odejde pět, šest lidí najednou. S přiblížením začátku soutěže se kádr bude zužovat,“ pověděl Bečka.

Inventura kádru Viktorie: Kdo je nedotknutelný a kdo naopak na odchodu?

Klíčové opory

Do elitní skupiny patří hráči v nejlepších letech s cedulkou neprodejní, tedy Patrik Hrošovský a Michael Krmenčík, nedotknutelní veteráni (Roman Hubník, David Limberský) a osvědčení tahouni Radim Řezník, Jan Kopic, Lukáš Hejda a další. Všem jmenovaným trenér Pavel Vrba bezmezně důvěřuje a leccos jim odpustí.

Hráč Bilance Patrik Hrošovský (27), záložník 43 / 6 / 6 Michael Krmenčík (26), útočník 16 / 9 / 3 Roman Hubník (35), obránce 35 / 0 / 1 Radim Řezník (30), obránce 34 / 1 / 4 David Limberský (35), obránce 39 / 0 / 5 Jan Kopic (29), záložník 28 / 5 / 6 Aleš Hruška (33), brankář 29 / 0 / 0 Lukáš Hejda (29), obránce 21 / 1 / 0 Jean-David Beauguel (27), útočník 15 / 6 / 4 Jakub Brabec (26), obránce 10 / 0 /0

Silné jádro

Sem (logicky vedle posil) spadají hráči, kteří musejí o svém přínosu Pavla Vrbu neustále přesvědčovat a jejich pozice je poměrně složitá. Své o tom vědí například Aleš Čermák a Milan Havel, ale třeba i mnohem zkušenější Tomáš Hořava a Roman Procházka. V nabité sezoně nicméně i tato kasta dostane dostatek prostoru.

Hráč Bilance Jan Kovařík (30), záložník 32 / 6 / 6 Roman Procházka (30), záložník 32 / 8 / 4 Matúš Kozáčik (35), brankář 16 / 0 / 0 Tomáš Hořava (31), záložník 38 / 4 / 1 Adam Hloušek (30), obránce 0 / 0 / 0 Luděk Pernica (29), obránce 30 / 3 / 1 Joel Kayamba (27), záložník 16 / 0 / 3 Tomáš Chorý (24), útočník 33 / 12 / 0 Erik Pačinda (30), záložník 11 / 1 / 1 Aleš Čermák (24), záložník 32 / 1 / 4 Milan Havel (24), obránce 21 / 1 / 2 Lukáš Kalvach (23), záložník 0 / 0 /0 Christián Herc (20), záložník 0 / 0 / 0 Ondřej Mihálik (22), útočník 0 / 0 / 0

Zbytná jména

Přetlak na křídlech tlačí ze soupisky Viktorie zkušeného Milana Petrželu, kterému končí smlouva, i Ubonga Ekpaie, který se po příchodu ze Zlína vůbec neprosadil. Zbylí hráči z tohoto ranku v minulé sezoně za Plzeň hráli minimálně nebo vůbec – a není důvod se domnívat, že by se na to mělo něco měnit.

Hráč Bilance Milan Petržela (35), záložník 30 / 1 / 5 Ubong Ekpai (23), záložník 17 / 0 / 1 Tomáš Hájek (27), obránce 2 / 0 / 0 Dominik Janošek (21), záložník 0 / 0 / 0 Pavel Bucha (21), záložník 2 / 0 / 0 Pavel Šulc (18), záložník 0 / 0 /0 Ondřej Štursa (19), záložník 0 / 0 / 0

