Lischka: Připadám si jako ve snu. Po operaci jsem po Spartě tajně toužil | iSport.cz

V zimě pocítil dvě odvrácené strany osudu. Nejprve talentovaný obránce David Lischka zářil štěstím, když se začal rýsovat jeho přestup z Jablonce do Sparty. Z něj ale po zdravotní prohlídce kvůli problémům se srdeční chlopní sešlo a on místo vytouženého přesunu k historicky nejúspěšnějšímu klubu musel řešit, zda vůbec ještě někdy bude hrát fotbal. Nakonec podstoupil operaci, která ho znovu udělala šťastným. Jednadvacetiletý stoper se po ní bez rizika může opět věnovat vrcholovému sportu, navíc po něm opět sáhla Sparta, s níž ve čtvrtek podepsal tříletou smlouvu.

„Do Sparty jsem se v zimě strašně těšil. Bral jsem to jako velký posun v kariéře. Všechno mi ale zhatila zdravotní prohlídka, kde mi zjistili srdeční vadu. Nefungovala mi správně srdeční chlopeň, která se špatně otevírala a zavírala. Tím pádem se mi vracel tok krve zpátky a při vrcholové zátěži to bylo velké riziko,“ objasnil Lischka ve videu, které Sparta uveřejnila na svých sociálních sítích.

„Jak jsem si přestup do Sparty užíval, tak jsem během sekundy spadl dolů. Byly situace, kdy už to na fotbal moc nevypadalo, spíš to směřovalo k tomu, že se budu muset připravovat na nový život,“ konstatoval stoper, který si s Jabloncem zahrál i základní skupinu Evropské ligy.

Ačkoliv v zimě jeho přestup nevyšel, na Spartě se během jara mnohokrát objevil jako divák. „Musím říct, že jsem byl na Letné snad sedmkrát. Hodně jsem na sparťanské zápasy chodil. Seděl jsem na hlavní tribuně, když se podařilo porazit 4:0 Plzeň. To jsem byl za kluky nesmírně šťastný, ale trochu mě mrzelo, že jsem na tom hřišti nemohl být i já,“ přiznal Lischka.

Vše v dobré otočila operace. „Hledali jsme způsoby, jak mi pomoc. Jediné východisko byla operace. Doktor mi neřekl, že to je stoprocentní záruka toho, že se do fotbalu vrátím. Řekl, že tam určité riziko toho, že se to nemusí povést, je. Dva měsíce po operaci, kdy jsem absolvoval zátěžové testy, jsem ale zjistil, že můžu fotbal znovu naplno hrát a můžu zvládat vrcholovou zátěž bez rizika,“ potěšilo příjemné zjištění Lischku.

Nakonec se 21letý obránce vysněného přestupu dočkal a od nové sezony bude oblékat sparťanský dres. „Bořek Dočkal mi psal, jak vypadám. To jsem byl moc šťastný, protože byl ze strany Sparty vidět určitý zájem. Připadám si nyní jako ve snu. Po tom, co jsem zažil, jsem tajně toužil, aby Sparta ještě jednou nějak dopadla. Jsem strašně šťastný, že jsem po půl roce zpátky ve Spartě a že to všechno dobře dopadlo,“ neskrýval nadšení po přestupu na Letnou.

Rosický: Vácha bude lídrem béčka. Za nabídku nebudeme chtít odstupné

Chtěli bychom ještě posily do středu hřiště a obrany, říká Jílek

Co Spartě přinesou Kozák a Vindheim? A posvětil Jílek jejich příchody?