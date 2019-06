Lischkovi tleskali fanoušci, návrat do Sparty se povedl: Trápí mě jen kondice | iSport.cz

Co jste zažíval, když jste postupoval na trávník?

„Musím říct, že obrovskou euforii. Poslední zápas, když nebudu počítat pět minut v závěrečném kole minulé sezony za Jablonec, jsem odehrál před půl rokem v zimní přípravě za Spartu proti Českým Budějovicím (3:1). Strašně moc jsem se na svůj start těšil. Musím poděkovat všem fanouškům za to, jak mě přijali. To bylo něco nádherného. Za to jim patří obrovský dík.“

S jakými slovy vás trenér posílal na hřiště, když jste nahradil v první půli zraněného Uroše Radakoviče?

„Říkal mi, ať do zápasu hlavně dobře vstoupím. Ať se chytnu nějakou jednoduchou věcí. Ale hlavně ať si první start za Spartu po návratu užiju.“

Jak se vám hrálo s novými spoluhráči?

„Je to začátek přípravy. Všechno si samozřejmě teprve sedá. Navíc to byl i vůbec první zápas Sparty pod trenérem Jílkem. Osobně si ale myslím, že to půjde. Hráli jsme dobře a věřím, že to bude mít jenom stoupavou tendenci.“

Povedlo se podle vás trenérovi dostat do vás už nějak styl, který s vámi chce hrát?

„Myslím, že pomalu ano. Už od prvního tréninku do nás tluče, jak chceme hrát. Je hodně vidět, že chce změnit myšlení hráčů. Klade velký důraz na to, abychom na hřišti věděli, co máme hrát.“

Je pro vás styl, který vám kouč Jílek vštěpuje něčím nový?

„Já už pod trenérem Jílkem hrál v reprezentaci, takže tak nějak vím, co od něho čekat. Úplně nové to pro mě tedy není. Na druhou stranu jsem v úplně novém týmu, takže spíše tím je to jiné.“

Uprostřed obrany s vámi hrál Semih Kaya, jak se vám s ním spolupracovalo?

„Se Semihem jsme spolu hráli už na tréninku. Musím říct, že je to dobrý kluk a co se týče naší vzájemné spolupráce, tak v ní nevidím žádný problém, všechno bylo mezi námi v pohodě.“

Na hřišti jste působil dost jistě. Nervozita u vás tedy nebyla?

„Popravdě jsem nervózní nebyl. Na start jsem se strašně moc těšil, takže natěšení převládalo. Spíše musím říct, že jsem kondičně ztrácel. Pořád to není ono. Je jiné, když jste v tréninkovém tempu a potom v tempu zápasovém. To je úplně o něčem jiném. Na kondici musím proto hodně zapracovat.“

Vše o Spartě čtěte zde>>>