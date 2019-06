Jílek o Spartě: Viděl jsem velkou snahu, ale i rezervy. Chválil emoce | iSport.cz

Jak hodnotíte zápas s Benešovem?

„Podle mě to bylo standardní první utkání. Bylo v něm z naší strany hodně nepřesností a chyb. Na druhou stranu jsme měli velmi dobré vstupy do obou poločasů a vstřelili jsme pěkné branky. Tři góly do poločasu hře asi odpovídaly. Ve druhém poločase bylo prvních dvacet minut z naší strany velmi dobrých, ale nepotvrdili jsme to gólově. Zbylých dvacet minut už z naší strany nebylo tak běhavých a tak kvalitních. Soupeř pak ještě vstřelil branku, kterou si za snahu a píli zasloužil.“

Po svém příchodu do Sparty jste říkal, že se tým potřebuje herně změnit. Už jste podobný progres viděl?

„Cíl zápasu s Benešovem byl takový, abychom byli zejména disciplinovaní a nebyly tam negativní projevy emocí. Ty tam nebyly, takže v tom jsem viděl posun. Viděl jsem i velkou snahu, ale zároveň velké rezervy v kvalitě a organizaci hry. Myslím si, že práce pro nás trenéry a celkově realizační tým a i hráče je tu dost, ale věřím, že to zvládneme.“

Podle jakého klíče jste dělal nominaci na zápas?

„Brali jsme ohled na fyzickou připravenost hráčů i na to, jestli měl někdo menší zdravotní problém, aby se hned na začátku přípravy nedostal do komplikací. Nakonec ale můžeme vybírat, jak chceme, a Uroš Radakovič si přivodí pravděpodobně nějaké zranění (nakonec by se nemělo jednat o nic vážného, pozn. red.). Takže se to na nás trochu lepí. Ale dali jsme šanci patnácti hráčům s tím, že necháme hrát mladé Fortelného s Dudlem celý zápas. To se podařilo a v následujících zápasech dostanou příležitost další hráči.“

Benjamin Tetteh dal dva góly. Doposud měl se začátky příprav ve Spartě trochu problém, že ne vždy byl stoprocentně připravený. Nyní jdou ale zprávy, že je ve velice dobrém stavu. Jak jste s ním vy osobně spokojený?

„Řekl bych, že přijel ve stavu, v jakém bych očekával, že hráč přijede. Nemyslím si, že by to bylo něco nadstandardního, ale ten hráč je plně připravený, pracuje tvrdě v tréninku a nyní je potřeba, aby to potvrdil i na hřišti. V Benešově byl odměněn dvěma góly, ale myslím si, že prostor pro zlepšování, hlavně pak v defenzivní činnosti, tam je. Důležité je, aby hráči sami od sebe chtěli a já na nich zatím ochotu a chtění vidím.“

David Lischka se dostal do hry možná dříve, než jste plánoval, hlavně kvůli zranění Radakoviče. Jak je ve vašich očích připravený? Mohl by na začátku nastupovat v základní sestavě?

„Z mého pohledu je strašně brzo něco takového říkat. Přeci jen půl roku nehrál fotbal. Je těžké vsadit na hřiště takového hráče a mít ty nejvyšší nároky. Je třeba, aby ten proces byl postupný. Podle mě ale ukázal dobré věci, díky kterým je ve Spartě, ale i pár těch, které pramenily z toho, že nebyl v pravidelném tréninkovém zatížení. Beru to tak, že přišel do kabiny kvalitní, charakterový hráč, který na sobě musí ale pracovat dál, aby svou výkonnost zvyšoval.“

Když jste přišel do Sparty, tak jste v reakci na Guélora Kangu říkal, že ho nejprve musíte poznat. Co vám první týden ukázal?

„Zatím ukazuje vynikající fotbalovou kvalitu, hlavně směrem dopředu. To je věc, kterou asi všichni vědí. V prvním týdnu prokazuje velkou snahu, ale já jsem ještě daleko od toho, abych ho na základě prvního týdne nějak hodnotil. První týden všichni hráči většinou pracují ve velmi dobrém režimu. Skutečná kvalita hráčů se ukáže až v kritických situacích, které ale ještě nenastaly.“

Pojedete na soustředění do Rakouska ve složení, v jakém jste začali přípravu, nebo budete kádr nějak zužovat?

„Myslím si, že nemáme velký prostor na zužování. Máme určitý počet hráčů, dalších několik je zraněných, a kromě těch, kteří jsou zranění dlouhodobě, bychom měli všichni do Rakouska odjet.“

