Soukup o "svých" Bahrajňanech: Jiná mentalita. Júsuf poroste, co Marhún? | iSport.cz

Doma seká zahradu, byl na plánované operaci s kolenem a čeká na ten správný telefon. „Byl jsem v kontaktu s libanonským svazem, ale způsob jeho jednání ve mně nebudil důvěru,“ vypráví Miroslav Soukup. V zimě postrčil Bahrajn mezi šestnáct nejlepších týmů Asie a pak mu mocný princ Násir vzkázal: „Už s vámi nepočítáme.“

Bolelo vás to?

„Hodně, tým šel dopředu. Ale v Bahrajnu je to mocensky strašně složité. Předseda svazu mi nabízel další smlouvu, ale ani jeho hlas nestačil.“

Princ Násir, šéf olympijského výboru, to se svými poradci viděl jinak.

„Olympijský výbor rozděluje peníze od vlády a spolupodepisoval moji smlouvu s fotbalovým svazem. Ale nelituju: během dvou a půl let jsme kompletně přebudovali tým a povedlo se nám trochu změnit strukturu bahrajnské ligy, snížili jsme počet cizinců a zavedli kvóty pro mladé hráče. Byli jsme v semifinále prestižního Gulf Cupu a dostali se do osmifinále mistrovství Asie, které jsme ztratili až v prodloužení.“

Teď se znovu chystáte směrem Perský záliv?

„Nechystám, ale jsem trenér a musím pracovat tam, kde mě chtějí. A zájem z téhle oblasti je větší než z Česka. Mám výhodu, že znám tamní prostředí i mentalitu, protože jsem kromě Bahrajnu trénoval v Jemenu a Egyptě. Problém je jen extrémní klima: od začátku května do konce října tam bývá přes čtyřicet stupňů, což jsou pro Evropana šílené podmínky.“

Ozval se vám někdo kromě Libanonu?

„Nedávno mě oslovil Írán: shánějí trenéra k olympijskému týmu, který čeká kvalifikace na Tokio. Íránci dlouhodobě patří k asijské špičce a je u nich velká pravděpodobnost, že se probojují na olympiádu. Jenže nemohli splnit podmínky pro mě a můj realizák. Takže dovolená pokračuje.“

Nejste z toho nervózní? Dlouhé volno musí být fajn, ale...

„Nemám důvod být nervózní, vždycky se může někdo ozvat. Navíc právě skončila vrcholná fáze ramadánu, kdy jsou všichni s rodinou a nepracuje se. Jako u nás o Vánocích. Spíš si myslím, že kdyby se něco mělo objevit, tak až kolem září nebo října. Znáte to, zkraje sezony se prohraje pár zápasů a hned se mění trenér.“

Aspoň máte víc času na sledování útočníka Júsufa, kterého znáte z Bahrajnu a doporučil jste ho Bohemians. Na podzim stihl pět ligových gólů, ale na jaře se ani jednou netrefil. Co vy na to?

„U něj je důležité, aby byl fit a mentálně připravený na zátěž. Na podzim se tyhle podmínky splnily a zadělal si na to, aby se stal nejlepším střelcem Bohemky v sezoně. Přitom odehrál jen osm celých zápasů! Má obrovský potenciál, jinak bych ho nedoporučil.“