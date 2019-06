Zraněná posila Bohemky o přístupu k životu i kávě s máslem. Proč nesnídá? | iSport.cz

Prázdninový ráj Bali? Patrik Le Giang nestihl čarokrásný ostrov poznat celý, z Indonésie se vracel domů dřív, než plánoval. Za všechno mohla zlomená klíční kost – kvůli ní nejspíš nestihne vůbec nic z letní přípravy Bohemians, kam se nedávno posunul z druholigové Vlašimi. „Pravda, představoval jsem si to trochu jinak,“ poví slovenský brankář s vietnamskými kořeny. V jeho hlase ale žádnou hořkost nenajdete, tenhle chlapík myslí od rána do večera pozitivně.

Po roce v druhé lize jste se mohl vrátit do první, ale podle všeho si ji nezahrajete dřív než v srpnu. Je to frustrující?

„S Bohemkou jsem byl v kontaktu delší dobu, už jednou jsem ji odmítl. Teď, když konečně všechno klaplo, jsem se zranil. Musím udělat všechno pro to, abych byl co nejdřív zpátky. Věřím, že mi tělo vrátí, co mu dávám.“



Máte nehodu pořád před očima?

„Stalo se to na rovné cestě, z asfaltu byl přechod na písek. Podmáčený povrch, smyk… Ve vteřině to bylo hotové. Už jsem měl jednu nehodu předtím, ale tenkrát se nic nestalo. Teď jsem to nejvíc odnesl já, ale pořád říkám, že to mohlo dopadnout hůř. I tak to byla moje nejkrásnější dovolená.“



Vážně? Leckdo by se tam po takovém zážitku nevrátil.

„Já jo. Bali je super, poznal jsem tam novou kulturu, lidi, mentalitu… Zastávám názor, že všechno se děje z nějakého důvodu. Někdy až s odstupem času pochopíte, proč se vám něco stalo. Možná jsem se až moc těšil na nové angažmá, asi to chtělo víc trpělivosti. Nevěřím na náhody v ničem, a ani tohle určitě nebyla náhoda.“



V přípravě si podle všeho nezahrajete, takže vaši konkurenti Tomáš Fryšták s Romanem Valešem budou mít velký náskok. Ani tohle vás netrápí?

„Každé zranění vás samozřejmě zpomalí v pokroku a já nejsem výjimka. Důležité je,