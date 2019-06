Co ukázala první příprava Baníku? Předvedl se mladík, bídný Azevedo | iSport.cz

+ Hroťáci obstáli

Dvojice Milan Baroš, Dame Diop, tedy čtrnáct gólů z minulé sezony, se k týmu po týdenním volnu navíc připojí až dnes, přesto jejich absence v úvodním zápase příliš znát nebyla. Velmi dobrý výkon na hrotu totiž odvedl Ondřej Šašinka, který si nejen šikovně nabíhal, čímž trhal domácí defenzivu, ale uhrával i spoustu těžkých balonů. Díky jeho práci například padl první gól Daniela Holzera. Poté obstál i jeho náhradník Tomáš Smola, jenž naznačil, že jeho figura bude platná.

+ Kaloč se nebojí

Čtyři minuty na place stačily mladíkovi Filipu Kaločovi, aby se radoval z gólu a vyrovnal na 2:2. 19letý střední záložník nastoupil do druhé půle a odehrál solidní part, který korunoval brankou. Sklepnutí od Nemanji Kuzmanoviče si připravil jedním dotykem a druhým vypálil přesně k bližší tyči. I v dalším průběhu byl Kaloč aktivní a znovu tak ukázal svůj potenciál. Jaro strávil na hostování v druholigových Vítkovicích, což mu pomohlo. Zůstane nyní v Baníku?

+ Spolehlivý Budinský

Jan Laštůvka, gólmanská jednička, dostal v sobotu volno, a tak si kompletních 90 minut v bráně užil Viktor Budinský. Byť lovil míč třikrát ze sítě, 26letý Slovák stejně jako v závěru uplynulého ročníku ukázal, že je na něj spoleh. Několik dalších nebezpečných akcí Slovanu zpacifikoval, navíc zapracoval na rozehrávce nohama, což v zimní přípravě nepatřilo mezi jeho silné stránky. Tentokrát Budinský přesnými pasy na krajní beky dostával svůj mančaft do přečíslení.

– Tragický Azevedo

Je-li Lalkovič kritizován za defenzivu, Carlos de Azevedo, jenž ho v pauze nahradil na levé straně zálohy, musí být hodnocen ještě hůř… Nejdřív sice umně sklepl míč do šance Smolovi, pak však zkazil téměř vše, na co sáhl. Chyboval, nebránil a ještě v přerušené hře oplácel protihráči faul kopnutím do nohy. Vrcholem byla jeho laxní přihrávka před vítěznou trefou Slovanu v 73. minutě, po které „belasí“ vyrazili ke smrtícímu brejku dvou na jednoho. Brazilec jen vyklusával…

– Lalkovič nepřepínal

Po příchodu do Baníku se Milan Lalkovič dušoval, že zvěsti o jeho horším bránění, které často zmiňoval tehdejší olomoucký kouč Václav Jílek, nejsou tak vážné. První test však agilnímu Slovákovi příliš za pravdu nedal, protože se za 45 minut podepsal pod dvě inkasované branky. Při první nezachytil náběh krajního beka, při druhé se zapomněl za obránci a nevystavil tak domácího útočníka do ofsajdu. Sebereflexe? Ne, po obou gólech to od Lalkoviče schytal pomezní.

– Finále nazdařbůh

Přestože slovenský mistr i díky jiné fázi přípravy působil akčněji a nebezpečněji, Baník se mohl radovat z více než dvou gólů. Slezany však o lepší produktivitu několikrát připravila mizerná finální fáze. Když už se díky dobrým náběhům dostali do solidních pozic za obranu, špatné řešení nebo zbrzdění nadějné akce zazdilo. Robert Hrubý či Milan Lalkovič takhle několikrát schovali tvář do dlaní, neboť tušili, že se v Bratislavě dal vytěžit lepší výsledek.

Na soustředění bez tří hráčů

Ostravští fotbalisté zúžili kádr pro soustředění v Rakousku o tři hráče. S Baníkem v přípravě dále nepokračují obránce Petr Breda, ruský záložník Arťom Mešaninov a útočník Jakub Šašinka, kteří skončili po sobotním utkání se Slovanem Bratislava.

Ani jeden ze tří hráčů si nevybojoval místo v kádru pro finální soustředění. "Momentálně probíhají jednání o jejich nejbližší budoucnosti," řekl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

Do Baníku se navíc nevrátí ukrajinský stoper Oleksander Azackij, který by měl dále hostovat v gruzínském Torpedu Kutaisi. Ostravský tým odjede v úterý do štýrského Wenigzellu, kde odehraje přípravné zápasy proti maďarskému MOL Vidi, chorvatskému Osijeku a rakouské Austrii Vídeň. Kouč Bohumil Páník nominoval kádr 22 hráčů a tři brankáře.

