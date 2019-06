Tetteha čeká restart. Dobrou práci musí potvrdit na hřišti, řekl Jílek | iSport.cz

Byla to jedna ze zásadních otázek na startu sparťanské letní přípravy. V jakém stavu se Benjamin Tetteh dostaví? Zopakuje se situace ze zimy, kdy po dovolené přicestoval s kondičním mankem, což se projevilo na jeho jarní výkonnosti?

Podle informací deníku Sport tomu tak není. Tetteh šel viditelně do sebe, v období krátkého volna na sobě pracoval, během tradičních testů na Fakultě tělesné výchovy a sportů patřil k vůbec nejlepším.

„Řekl bych, že přijel ve stavu, v jakém bych očekával. Nemyslím, že je to něco nadstandardního, ale je připravený a v tréninku tvrdě pracuje,“ uvedl na adresu svého svěřence po sobotním přípravném duelu v Benešově trenér Václav Jílek.

Benjamin Tetteh

ve Spartě Zápasy 37 Minuty 2365 Góly 11

V něm se Tetteh blýskl dvěma góly. Potřeboval na ně pouhých devět minut. Po jednom centru z každého křídla, dvě hlavičky a bylo vymalováno. Na první pohled bylo patrné, že se pohybuje lehkým krokem, že ho kondiční manko výrazněji neomezuje.

Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, ne však v případě ghanského útočníka. O Tettehovi se už od dob působení v Bohemians traduje, že mu tvrdá dřina zrovna moc nevoní. Na Spartě si to ověřili během jara, kdy byl rodák z hlavního města Accry často mimo hru, stěžoval si na nejrůznější zranění a v součtu vstřelil pouze dvě ligové branky.

I proto se začalo zpochybňovat, zda z něj jednou opravdu vyroste útočník pro některou z předních evropských lig. Ještě v zimě se totiž hovořilo o tom, že by za něj Sparta mohla vyinkasovat až 10 milionů eur (zhruba 260 milionů korun).

To nyní určitě nehrozí. Byť se zejména v Turecku spekuluje o velkém zájmu tamního Galatasaraye, žádná konkrétní nabídka v letenských kancelářích neleží. S ohledem na to, že jsou kvůli zranění mimo hru útočníci Václav Drchal s Matějem Pulkrabem, Pražané nejsou v situaci, kdy by se Tetteha chtěli lehce zbavovat.

Tím spíš, když je podle všeho v procesu restartu uvadající kariéry. De facto ztracený půlrok totiž Ghaňanovi nic z jeho obrovského potenciálu neubírá, Tettehovi je stále jen jednadvacet let. Všechno má před sebou. „Dobrou práci musí potvrzovat na hřišti. Proti Benešovu byl odměněn dvěma góly, ale prostor pro zlepšení, hlavně v defenzivní činnosti, tam je,“ upozornil Jílek.

Právě pod jeho vedením by mohl Tetteh nabrat výkonnostní vzestup. Začal rozhodně nadějně.