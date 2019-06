V bruslích pálili z voleje. Hokejisté si na ledě zkusili fotbalovou střelnici | iSport.cz

Zúčastnit se může opravdu každý, všude a kdekoliv. O tom se nyní mohou přesvědčit všichni fotbaloví nadšenci, kteří již navštívili, nebo teprve navštíví Fortuna fotbalovou střelnici. Speciální soutěžní fanzónu (více na prihraj.cz), kterou od minulé sezony pořádá na českých stadionech sázková společnost Fortuna, si vyzkoušeli někdejší úspěšní hokejisté v čele s bývalým brankářem Ondřejem Pavelcem a útočníkem Petrem Průchou, mistrem světa z roku 2005. Fotbalového oponenta jim dělal komentátor České televize Luděk Zelenka, který jako jediný nastoupil na led v kopačkách.

Ostatní účastníci fotbalové střelnice konající se na ledě Hvězdy Praha kopali z voleje do balonu odraženého přes trampolínu v bruslích. „Bylo to poprvé, kdy jsem něco takového absolvoval. Samozřejmě hraju fotbal v létě, ale na ledě to bylo něco úplně jiného. Velká zábava! Myslím, že jsme si to s kluky užili i přes hrozné vedro. Každý si vyzkoušel něco, co by asi v životě nedělal,“ řekl Pavelec, který chytal míče stejně obratně jako puky během aktivní kariéry.

Obratnost hokejového mistra světa z roku 2010 pochválil i někdejší spoluhráč z reprezentace Petr Průcha. „Ondra byl výborný, místo toho, aby nám něco pustil, tak téměř všechno vychytal. Udělal si na tom novou kariéru,“ smál se bývalý hráč New York Rangers. Po absolvování fotbalové střelnice na ledě si byl stoprocentně jistý, že něco takového ještě nikdy nezažil. „Užil jsem si to. Doporučuji fanouškům, aby si to vyzkoušeli,“ ujišťoval nyní velmi zdatný jezdec na jetsurfu.

Obě bývalé hvězdy NHL prozradily, že si během léta rády zahrají fotbal, za ofenzivní tahouny se však nepovažují. Pavelec prý sází na jistotu vzadu. „Mám tam své místečko na pozici levého obránce. Do žádných velkých akcí se nepouštím, protože sportovní techniky se mi v tomto případě moc nedostalo. Nerad bych něco pokazil,“ přiznal kladenský odchovanec.

Průcha by se podle svých slov jako fotbalista hodnotil na stupínku od jedné do deseti na dvojku, na ledě si přitom během fotbalové střelnice dovolil v bruslích s balonem pěkná kouzla.

Celá akce měla především připomenout začátek nového ročníku FORTUNA:LIGY, zároveň však posloužila jako pozvánka pro fanoušky na hokejovou exhibici Česko - ALL STARS vs. HC ORLI ZNOJMO 1999 – 2019, která se bude konat 25. července ve Znojmě. Na akci by měli dorazit hvězdy jako např. Jaromír Jágr, Tomáš Vokoun, Jakub Voráček, David Pastrňák či Milan Hejduk.