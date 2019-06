Zlínu odpadávají útočníci, nově i Ikaunieks. Přijít ale může Petržela | iSport.cz

Největší letní posila Dávis Ikaunieks už trénuje v rakouském Lienzu. V Jihlavě zářil, v Jablonci mu to nevyšlo. Přes Martina Doležala se do sestavy nedostal. Nakopne se ve Zlíně? „Pomůže mu,“ je si jist Miroslav Pelta, jablonecký boss. Lotyšský rychlík je prý nabitý motivací. „Jeho přístup je velice pozitivní,“ zaujalo manažera FC Fastav Zdeňka Grygeru, který je v Rakousku na tréninkovém kempu přítomen. Stejně jako majitel klubu Zdeněk Červenka.

V Lienzu a okolí pozorují nejen práci nového trenéra Csaplára, ale i čerstvé tváře Ikauniekse, Jakuba Janetzkého a do neděle také Lukáše Vraštila. Obránce ze Zbrojovky však už z Rakouska odjel, v Brně dnes podstoupí vyšetření kolena magnetickou rezonancí. „Nemáme tušení, co s tím má. Snad to bude jen nějaké podvrtnutí a brzy bude v pořádku,“ přeje si Grygera, jenž po pátečním návratu administrativně dotáhne přestup útočníka Tomáše Poznara z Plzně.

Dohoda je na stole, nejlepší střelec mužstva v minulém ročníku se opět stane kmenovým hráčem mateřského klubu. „Po návratu to uzavřeme,“ potvrzuje druhý muž zlínského fotbalu. Třicetiletý válečník Poznar, jenž rovněž doléčuje zranění břišního svalu, se bude hodit. Mohl by stihnout už první ligové kolo se Slavií (15. července).

To neplatí pro Lukáše Železníka, který start sezony vynechá. „Jsme v klidu, tohle k fotbalu patří. Ještě je čas,“ nevzrušuje se marodkou, byť ji ještě rozšířil gruzínský záložník Vakho Čanturišvili. Ten dostal ránu do krku a má mít tři dny klid.

Na hrotu aktuálně fungují jen Pavel Vyhnal a navrátilec Antonín Fantiš. S myšlenkou na jeho comeback přišel kouč Csaplár, který ho vedl v Příbrami. A udělal z něj úderného útočníka. „Měl dobrou sezonu, dával góly, asistoval. Patřil ke klíčovým hráčům týmu,“ podotýká Grygera. Sedmadvacetiletý útočník či krajní halv podepsal ve Zlíně tříletý kontrakt. „Je dobře připravený, zná trenéra a ví, co od něho očekávat,“ dodává.

Další příchody momentálně nejsou na spadnutí. To platí i o Vukadinovi Vukadinovičovi ze Sparty. Tahle varianta je u ledu. Kádr je naopak celkem nafouklý. Hledá se uplatnění pro Matěje Votavu či Alexandra Jakubova. Záložník Petr Hronek míří na roční hostování do Bohemians 1905. „Dolaďujeme to,“ potvrzuje manažer.

Vše o Zlíně čtěte ZDE>>>