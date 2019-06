Reiter o Baníku, bolestném i Haškovi: Nešlo přestat myslet na přestup | iSport.cz

Trenér Páník už Rudolfa Reitera jednou vedl ve Spartě. Nešlo však o Bohumila, současného kouče Baníku, ale o jeho syna. „Bylo to ještě v žácích, když jsme přecházeli z malého hřiště na velké. To je doba,“ usmívá se ostravská posila. I díky letitým zkušenostem byli Slezané o Reiterovi tak přesvědčeni, že za něj do Ďolíčku poslali přes sedm milionů korun. „Jsem sice Pražák, ale Ostrava na mě udělala hrozně pozitivní dojem. Těším se i na fanoušky. Klobouk dolů před lidmi v Bohemce, byli skvělí, atmosféra úžasná, ale teď to bude ještě větší,“ řekl záložník o tom, jak se těší na nové angažmá.

Ulevilo se vám, že celý ten půlroční příběh skončil?

„Jasně, bylo to hodně zdlouhavé. První kontakt přišel v prosinci a dotáhlo se to až minulý týden, takže dlouhá sága.“

Jaké to bylo, když jste s Bohemkou hráli v Turecku zápas a na tribuně vedení klubů jednalo o vašem přestupu? Baník odjížděl na hotel s nepořízenou, tehdy vše padlo.

„S Baníkem jsem byl samozřejmě v kontaktu, i s Viktorem Budinským například, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli to dopadne nebo ne. Máte pravdu, že po tom zápase se to rozlousklo. Bohemka řekla, že jsme v lize ve složité situaci, ať Baník přijde v létě. Když jsem se to dozvěděl, chtěl jsem to řešit. Seděli jsme, vysvětlili mi, že mě v tuto chvíli pustit nemůžou. Řekli, ať to pochopím a jako kompenzaci nabídli, že mi přidají.“