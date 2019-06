Baník je jiný svět, říká Smola. Čeká na gól a chce vyladit spolupráci | iSport.cz

Jak hodnotíte vítězství 1:0 se Samarou?

„Hrálo se od dvanácti hodin v úmorném vedru, takže to bylo hrozně náročné utkání jak na fyzičku, tak na psychiku. Navíc klasický ruský soupeř, který vyměnil po půlhodině celou jedenáctku, takže dobrá prověrka. Podstoupili jsme hodně soubojů, akorát jsme mohli v prvním poločase vyřešit některé situace lépe a gólově, abychom si zápas zjednodušili.“

Zase jste se srážel se stopery, což vám trochu zkomplikovala brzká a hodně přísná žlutá karta, ne?

„Vůbec nevím, za co mi ji dával. Něco jsme si říkali, ale nerozuměli jsme si. Pak jsem si dával pozor, abych neudělal nějaký zákeřný faul a nedal mi druhou. Ale neřekl bych, že to nějak ovlivnilo můj styl hry.“

Trenér Páník řekl, že od exopavské dvojice v útoku čeká ještě víc. Něco jste si tam párkrát s Kuzmanovičem vyříkávali, chce to ještě spolupráci vyladit?

„Byly tam dvě situace, kdy mi mohl dát balon, ale to asi uvidíme až na videu. Z mého pohledu mi mohl přihrát, ale on říkal, že ne. (úsměv) V tu chvíli chce dát samozřejmě každý gól, bohužel jsme neskórovali. Vypilovat se naše spolupráce asi ještě musí, ale to platí podle mě nejen pro nás dva.“

V čem je oproti vaší souhře v Opavě nyní v Baníku rozdíl?

„V Opavě jsem byl nahoře takřka sám, každý druhý balon lítal na mě, takže jsem byl víc ve hře. Minule v Bratislavě mi to přišlo podobné, ale tentokrát byl soupeř zformovaný a v deseti za balonem, takže bylo docela těžké se tam prokombinovat. Kluci mají zažité nějaké principy, na které si musím ještě zvyknout, aby to do ligy bylo v pořádku.“

Jak na vás za ty dva týdny Baník působí?

„Nebudeme si nic nalhávat, je to prostě jiný svět. Servis okolo týmu je neskutečný, to se nedá srovnávat. Jsou tady mimofotbalové věci pro hráče na regeneraci a fyzioterapii, které jsem vůbec neznal, nevěděl jsem, že něco takového existuje.“

Teď to jen potvrdit na hřišti.

„Samozřejmě. Tahle výhra je sice pozitivní, povzbudí nás, ale ještě se určitě musíme zlepšit.“

A vy jako útočník musíte začít dávat góly, že?

„Dvakrát mi to tam dnes prolétlo, hlavou jsem to po standardce dával kousek vedle tyče. Škoda, protože mé psychice by to pomohlo. Na druhou stranu já stejně počítám góly až v mistráku, nikdo se neptá, kolik gólů jste dal v přátelácích. Důležitá bude až liga.“