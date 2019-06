Asistent Saňák: Ve Spartě jsme nastartovali cestu, musíme po ní jít | iSport.cz

V přípravě jste poprvé prohráli. To ale pro vás asi není to stěžejní, že?

„Setkali jsme se se soupeřem, kterého můžeme potkat v evropských pohárech, byl to dobrý test. Ukázalo nám to, že kluci v sobě mají emoce a agresivní přístup. V téhle fázi přípravy ukázali velký morál. Jsme schopní spolupracovat, to je pro nás nejdůležitější.“

Viděl jste ve hře nějaké prvky z tréninku, nebo je na to ještě příliš brzy?

„Už je tam vidíme. Nějakou cestu jsme nastartovali a teď po ní musíme jít dál.“

Budete hráčům vyčítat, že řadu dobrých akcí nedohráli až do zakončení?

„Určitě ano. Hlavně v prvním poločase jsme dokázali zvládnout spoustu věcí do sedmdesáti metrů hřiště, ve finální fázi nám to ale trochu vázlo. Na druhou stranu jsme se jí zatím tolik nevěnovali v trénincích, takže je to přirozené.“

V průběhu utkání jste dost experimentovali. Michal Sáček a Martin Frýdek jako krajní beci, v útoku vedle sebe Benjamin Tetteh s Liborem Kozákem. Dá se říct, že si zkoušíte různé varianty?

„Spíš jsme v nějaké fázi přípravy, takže byl záměr, abychom hráčům zátěž rozložili. Každý dostal potřebnou minutáž.“

Do jaké míry vám taktické plány pro přípravné duely nabourává stále se rozrůstající marodka?

„Je to o tom si na to sednout, nevidím to jako velký problém. Celé zdravotnické oddělení funguje perfektně. Když vidím, jak se o zraněné hráče starají, je to perfektní. Věřím, že se kluci vrátí v nejkratší možné době.“