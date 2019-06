Baník zdolal Samaru, Bohemians zvládli přestřelku, Teplice smetly Sokolov | iSport.cz

Ostravští ve čtvrtek zachránili remízu 1:1 s maďarským týmem MOL Vidi v 81. minutě a také dnes skórovali až v závěru. Triumf nad Samarou, která se v minulé sezoně až v baráži zachránila v nejvyšší ruské soutěži, Baníku zařídil Dame Diop sedm minut před koncem.

"Těžce odpracované vítězství. Především hráči, kteří odehráli celý zápas, si ve velkém vedru hrábli na dno. My jsme závěrečným prostřídáním chytili ještě jiskru a zápas jsme překlopili na svou stranu," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník pro klubový web.

Pod výhru Bohemians 1905 nad Rapidem Vídeň se dvěma góly podepsala letní posila Petr Hronek. Pražané si proti osmému celku uplynulé sezony rakouské ligy připsali druhé vítězství v letní přípravě.

Dobrou formu si před blížícím se startem nové ligové sezony udržuje Slovácko. Celek z Uherského Hradiště zdolal na soustředění šťastným gólem Lukáše Sadílka ze 70. minuty slovinského mistra Maribor a v přípravě má zatím bilanci tří výher a jedné remízy.

Dva teplické góly dal Patrik Žitný, jednou se proti Sokolovu trefili Jakub Hora, Dominik Kostka a Admir Ljevakovič. Na dvou brankách se podílela ruská posila Igor Paradin, poprvé od letního návratu nastoupil za Severočechy i útočník Jakub Mareš.

"Nebyl to zápas na 5:0. Soupeř ukázal své kvality, my jsme byli celkem produktivní. Jsem s tím spokojený, protože jsme tam měli věci, které děláme na tréninku. Jsem spokojený i s tím, že jsme už dostali do hry hráče, které jsme přivedli," řekl pro klubovou televizi teplický kouč Stanislav Hejkal.

Olomouc po obratu porazila druholigové Pardubice 2:1. Na Solilovu vedoucí trefu odpověděli po změně stran Venezuelan Fredy a Martin Hála, který se vrátil po dlouhém zranění kolena. Odpoledne však Sigma v papírově silnější sestavě překvapivě prohrála s vítězem Slovenského poháru Trnavou, která za týden v Československém Superpoháru vyzve Slavii Praha.

Na středeční nečekané vítězství nad červenobílými dnes nenavázaly České Budějovice. Ligový nováček doma jen remizoval 2:2 s rakouským druholigovým Amstettenem a to ještě musel dotahovat. Za Jihočechy nastoupil Zinedin Mustedanagič, který by měl v Dynamu hostovat ze Sparty Praha.

Karviná porazila dalšího druholigového soupeře Vítkovice hladce 4:0. O branky týmu trenéra Františka Straky se postarali testovaný Roman Holiš, Martin Vlachovský, Matúš Mader a Martin Bukata. Odpoledne Karviná podlehla slovenskému druholigovému Popradu 0:1.

"Utkání nebylo vůbec špatné, akorát jsme selhali v koncovce. Byli jsme naprosto neefektivní, zatímco soupeř snad z jedné nebo dvou příležitostí dal jednoho šmudlu," řekl pro klubový web Straka.

Dalšímu slezskému celku Opavě se naopak nepovedl závěr soustředění v Polsku, kde podlehl tamnímu prvoligovému nováčkovi Čenstochové 0:1.

Výsledky přípravných zápasů

Sigma Olomouc - FK Pardubice 2:1 (0:1)

Branky: 59. Fredy, 78. Hála - 4. Solil. Sestava Olomouce: Mandous (46. Reichl) - Surzyn, Zima (53. Polom), Štěrba, Sláma (73. Hála) - Buchvaldek, Chytil (73. Radek Látal), Zmrzlý, Vichta (53. Fredy) - Zlatohlávek (73. Texl) - Nešpor (37. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.

Sigma Olomouc - Trnava 1:2 (0:1)

Branky: 90. Jemelka - 45. Sobczyk, 61. Mitrea. Sestava Olomouce: Buchta - Sladký (67. Radek Látal), Beneš, Jemelka, Vepřek (56. Kerbr) - Zahradníček (64. Pilař), Houska, Greššák (56. Texl), Falta - Plšek (67. Nešpor) - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

MFK Karviná - Vítkovice 4:0 (2:0)

Branky: 17. Holiš, 26. Vlachovský, 61. Mader, 90. Bukata. Sestava Karviné: Hrdlička (60. Ciupa) - Putyera (46. Ndefe), Stropek, Holiš, Tusjak - Dramé - Vlachovský (46. Wala), Bukata, Weber, Puchel (60. Mader) - Petráň (46. Fokaidis). Trenér: Straka.

MFK Karviná - Poprad 0:1 (0:0)

Branka: 68. Slebodnik. Sestava Karviné: Pastornický (60. Ciupa) - Ndefe (46. Putyera), Smrž, Rundič, Čonka - Hanousek - Galuška, Lingr, Janečka (75. Mader), Guba (65. Vlachovský) - J. Šašinka (46. Petráň). Trenér: Straka.

FK Teplice - Sokolov 5:0 (2:0)

Branky: 27. a 88. Žitný, 23. Hora, 68. Kostka, 81. Ljevakovič. Sestava Teplic: Diviš - Vondrášek, Jeřábek (55. Čmovš), Shejbal (55. Hasil), Paradin - Žitný, Trubač, Kučera (55. Ljevakovič), Moulis (46. Kostka) - Mareš (55. Jindráček), Hora. Trenér: Hejkal.

SFC Opava - Čenstochová 0:1 (0:0)

Branka: 72. Kun. Sestava Opavy: Fendrich (46. Šrom) - Hrabina (55. Helebrand), Simerský (80. Koschatzký), Svozil, Žídek (55. Knejzlík) - Jurečka (55. Stáňa), Zavadil (80. Souček), Řezníček (65. Juřena), Schaffartzik (46. Jursa), Mondek (55. Matoušek) - Bernadina (46. Dedič). Trenér: Kopecký.

Baník Ostrava - Samara 1:0 (0:0)

Branka: 83. Diop. Sestava Ostravy: Budínský (67. Číž) - Fillo (67. Pazdera), Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš (67. De Azevedo), Jirásek, Lalkovič (67. Granečný) - Kuzmanovič (67. Diop), Smola. Trenér: Páník.

Bohemians Praha 1905 - Rapid Vídeň 3:2 (1:0)

Branky: 44. a 51. Hronek, 81. Nečas - 59. Schwab z pen., 88. Knasmüllner. Sestava Bohemians: Valeš - Krch (46. Šmíd), Hůlka, Köstl (61. Bederka) - Bartek (61. Záviška), Jindřišek (46. Ljovin), Vacek (46. Rada), Schumacher (46. Vondra) - Hronek (61. Marhún), Kouba (61. Keita), Vodháněl (61. Nečas). Trenér: Hašek.

Dynamo České Budějovice - Amstetten (Rak.) 2:2 (1:1)

Branky: 23. Mršič, 77. Ledecký - 45. Milloshaj, 51. Peham. Sestava Č. Budějovic: Křížek - Čolič, Talovierov (46. Sivok), Novák (46. Fišl), Kladrubský (60. Javorek) - Mustedanagič (60. Brandner), Kulhánek (60. Ledecký), Čavoš (46. Šplíchal), Provod (46. Mareček), Mršič (60. Řezáč) - Ayong (46. Táborský). Trenér: Horejš.

1. FC Slovácko - Maribor 1:0 (0:0)

Branka: 70. Sadílek. Sestava Slovácka: Trmal - Juroška, Franič (57. Šimko), Krejčí, Reinberk - Navrátil (46. Rezek), Daníček, Havlík (67. Sadílek), Kalabiška (75. Hellebrand) - Dvořák, Zajíc (57. Vasiljev). Trenér: Svědík.

Sparta – Kluž 0:1 (0:0)

Branka: 88. Tucudean. Sestava Sparty: I. poločas: Nita - Zahustel, Kaya, Lischka, Hanousek - Trávník, M. Frýdek, Hašek - Karlsson, Tetteh, Plavšič. II. poločas: Heča - Sáček, Plechatý, Štetina, Hanousek (70. Ch. Frýdek) - Kanga, M. Frýdek, Hašek - Hložek, Kozák, Plavšič (76. Tetteh). Trenér: Jílek.

Újezdec-Těšov - Fastav Zlín 1:8 (0:3)

Branky: 78. Kobzinek z pen. - 6. a 21. Nečas, 58. z pen. a 88. Džafič, 36. Hellebrand, 48. Matejov, 75. vlastní, 85. Šiška z pen. Sestava Zlína: Dostál (31. Rakovan, 61. Šiška) - Matejov, Cedidla (46. Hlinka), Bačo (46. Buchta), Bartošák - Janetzký (64. Hubáček), Podio, Hnaníček, Hellebrand, Nečas - Vyhnal (36. Džafič). Trenér: Csaplár.