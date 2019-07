Definitivně pravý bek! Fillo se těší na Reitera: Fotbalista jako kráva | iSport.cz

Loni v zimě přicházel Martin Fillo do Baníku jako útočná hvězda Teplic, za podzim stihl nastřádat pět gólů a tři asistence. Dvě sezony předtím patřil dokonce mezi nejproduktivnější hráče ligy vůbec. A tak od něj logicky čekali body i v Ostravě, tím spíš, když Fillo přicházel jako jedna z největších posil tehdejšího přestupového období.

Nicméně co se týče branek, v dresu Baníku už Fillo na svá předešlá angažmá nenavázal. A možná už ani nenaváže, v nové sezoně již totiž bude brousit pravou lajnu jako obránce.

„Tím, že jsme nahoře posílili a navíc může hrát zprava přes nohu i Holzer, což je zase jiný způsob hry, jsme Martina posunuli níž,“ vysvětluje svůj tah trenér Bohumil Páník a zmiňuje příchody Milana Lalkoviče a Rudolfa Reitera, dvou krajních záložníků. „Filous na to má fyzické a soubojové předpoklady, obránce může být pro něj velice zajímavý post. Prodá tam své zkušenosti.“

Že by to tam Fillovi mohlo sedět, naznačil už konec jara, kdy zaskakoval za zraněného Lukáše Pazderu. Členové realizačního týmu i fanoušci byli příjemně překvapeni, jak se plzeňský odchovanec s novou rolí vypořádal. A když sportovní úsek klubu po sezoně přemýšlel, kde mužstvo posílit, pozice pravého obránce už rázem nebyla na seznamu.

Vedení raději vsadilo na oživení ofenzivy, a právě s Reiterem zřejmě Fillo vytvoří duo na pravé lajně. Naznačil to i poslední zápas se Samarou, který Baník vyhrál 1:0. „Oba to jsou fyzicky vyspělí hráči, taková dvojice může být zajímavá. Ale nezapomínejme na to, že máme ještě Pazderu a Celbu, což jsou obrovsky poctiví kluci. Jsem rád, že je mám. Když to nepůjde jednomu, může nastoupit druhý,“ nechce Páník předjímat složení základní sestavy.

Společných 67 minut duelu s Rusy však ukázalo, že pravá strana může být novou zbraní Slezanů. Solidní souhra nevypadala na to, že se jedná o jejich první utkání. „Jsem přesvědčený o tom, že by nám to spolu mohlo fungovat. Martin je zkušený hráč, hned jsem mu říkal, ať na mě mluví a klidně nadává. To zatím naštěstí nebylo třeba, ale pomáhal mi. Mohlo by to být dobré,“ věří i Reiter.

Reakce Filla? Rovněž pozitivní: „Rudu nebylo potřeba moc dirigovat, obrannou fázi si plnil na sto procent. Byla radost s ním hrát. Je to fotbalista jako kráva, pomůže nám.“

Pomoct by změna měla i jemu. Oproti záloze, kde od spoluhráčů často dostával míč do soubojů zády k bráně, má nyní hodně volného prostoru. „Vůbec nejsem atakovaný, což je výhoda a pro mě nezvyk. Celou hru mám před sebou, do ofenzivy by to pro mě mohlo být lepší. Nicméně vzadu se mám pořád co učit. Musím být stoprocentní, ještě se s tím peru,“ přiznává Fillo. „Když něco zkazíte jako ofenzivní hráč, máte za sebou ještě další zachránce, ale teď už ne. Na to si dávám pozor.“

Sympatický je především způsob, jakým se fotbalista se třemi reprezentačními starty s novinkou popasoval. Nesouhlas s nutností bránit, jak by si někdo mohl myslet, vůbec nebyl na pořadu dne. „Hrál jsem celý život křídlo nebo podhrot, ale nikdy jsem neměl problém s přizpůsobením. Když jsem někde zaskakoval, nikdy jsem nebrblal. Jsem tady pro mančaft, kterému chci maximálně pomoct,“ ujišťuje Fillo.