Motor Sparty: bohatství ve středu. Možné varianty nadupané zálohy | iSport.cz

Ve fotbale stejně jako v jiných kolektivních sportech platí, že ke kompaktnímu fungování mužstva je zapotřebí každou součástku. Některé z nich však svým významem ostatní převyšují. Ve Spartě pod koučem Václavem Jílkem by to měl být právě střed pole.

Platilo to už v Sigmě a stejné to bude i v případě Pražanů. Středová formace coby hybná síla. Pokud bude šlapat, existuje vysoký předpoklad, že se mužstvo bude prezentovat takovým způsobem, jaký si trenéři představují. „Pokud chce být mužstvo úspěšné, je to základní stavební kámen,“ pokyvuje hlavou asistent Jiří Saňák.

Sparta se netají tím, že chce hrát aktivně a taky náročně. Být dominantní na balonu, bleskově přepínat do z obrany do útoku a zase zpátky. K tomu je potřeba mít správnou typologii hráčů. Jílek se svými kolegy tenhle mix k ruce mají.

Martin Hašek s Michalem Sáčkem jsou jako dieselové motory. Neustále pracují, během zápasu pro ně odpočinek neexistuje. K nim Michal Trávník, rozený kreativec, jenž svou šikovností a kombinačními schopnostmi dokáže rozevřít nejeden obranný val. Faktor X v podání Guélora Kangy, jenž v optimálním rozpoložení svou výkonností standard české ligy převyšuje. Beranidlo Martin Frýdek, jenž na hřišti dští entusiasmus a nekonečnou obětavost. A k tomu ještě talentovaný Ladislav Krejčí, letní posila z brněnské Zbrojovky.

„Myslím, že hráči do středu jsou výborní, pokud jde o charakter postů.