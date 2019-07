V Polsku bych zajistil rodinu. Stronati vysvětluje, co ho udrželo v Baníku | iSport.cz

Když dostali ostravští hráči od trenéra v obrovském vedru výjimečně volné odpoledne, Patrizio Stronati zamířil k jezeru. Nicnedělání však nehrozilo. „Viděli jsme workoutové hřiště, tak jsme si s Danem Holzerem zacvičili,“ usmívá se poloviční Ital nad netradiční aktivitou v rozpáleném písku. Ostatní zamířili na golfová hřiště či zvolili relax u hotelového bazénu.

Stále dostáváte Lech Poznaň z hlavy?

„Už ne, kluby se nedohodly, čímž to padlo. Soustředím se jen na Baník Ostrava.“

Váš agent Václav Svěrkoš prohlásil, že dohoda byla velmi blízko, jak jste tu nejistotu kolem své osoby vnímal?

„Svěrky mi řekl, že o mě má zájem Lech Poznaň a že už se to pak dostalo do intenzivního jednání s Baníkem. Čekal jsem na informace, jak to vypadá, protože jsem to samozřejmě měl v hlavě. Ale že bych se tím trápil a úplně si nad tím lámal hlavu, to zase ne. Vyloženě jsem to nechal na Vencovi, který mi nakonec řekl, že Lech za mě nedá peníze, které chce Baník.“

Nechce se mi věřit, že byste na dovolené každou chvíli nervózně nekontroloval mobil...

„Opravdu ne. Když jsem byl na dovolené, snažil jsem se mobil nechat ležet. Pak začaly vycházet v novinách články, že jsem jednou nohou v Poznani, takže mi spousta lidí psala, co je na tom pravdy. Klukům jsem odepsal, ale to bylo všechno. Dovolená byla po dlouhé sezoně strašně krátká, těch čtrnáct dní jsem chtěl fotbal vypustit z hlavy.“