Holzer po remíze chválil střelce Baroše: Fotbal prý je jako jízda na kole | iSport.cz

Proč vaše příležitosti neskončily brankou?

„Obě to byly pěkné akce po situacích, kdy jsme získali balon a rychle přešli dopředu. První byla na levou, chtěl jsem to dát gólmanovi kolem hlavy nahoru. U té druhé už jsem pravačkou nemířil, z posledních sil jsem to plácnul na bránu a bohužel mi to chytil. Doufám, že góly přijdou v lize.“

Ten rychlý přechod do útoku je něco, na co se teď na soustředění zaměřujete, že?

„Je to tak. Když jsem do Ostravy loni přišel, tuhle hru jsme vyznávali. Po zisku míče jsme chtěli hrát hned nahoru, pak se to ale postupně z naší hry trošku vytratilo. Asi se na nás začali lépe připravovat i soupeři, protože pak už jen čekali a nechávali tvořit nás. Kdežto Chorvati chtěli hodně tvořit hru a my jsme na ně byli připravení. Spouštěli jsme presink na kraji a uprostřed, je to jeden z nácviků, který teď děláme. Příště zase budeme chtít být dominantnější třeba my, máme toho víc.“

Jaký byl Osijek soupeř?

„Kvalitní, ale dobře jsme se na ně takticky připravili. Studovali jsme jejich hru, od trenéra jsme věděli, že hrají na tři obránce a hodně kombinují přes střední záložníky. Proto jsme nechávali hrát stopery a pak je tlačili. V první půli neměli vůbec nic, naopak jsme zlobili my po jejich ztrátách míče. Ve druhém poločase už Osijek vystupňoval tlak. Měli tam pár menších fotbalistů s nízkým těžištěm, kteří byli fakt dobří. Vzali si balon a bez problémů přešli přes dva hráče.“

Opět jste nastoupil na pravé straně zálohy. Sedí vám to tam?

„Má to výhody i nevýhody. Lajna mě neomezuje, protože si levou nohou můžu hodit balon do středu a hrát na druhou stranu. Na druhou stranu zase nedám slabší pravou moc kvalitních centrů. Těžko říct, co je pro mě lepší, já budu hlavně rád, když budu nastupovat.“

Konkurence na stranách je obrovská, je teď na tréninku větší jízda?

„Jízda to byla i předtím, ale určitě je teď cítit, že je nás s Filousem (Martinem Fillem) šest na dva posty. Každý bojujeme o místa v sestavě, což sám vidíte na trénincích. Trenér má asi dost zamotanou hlavu.“

Jediný gól Baníku vstřelil Milan Baroš, jenž zatím vypadá v přípravě velmi dobře. Máte pro to v jeho téměř 38 letech vysvětlení?

„Bary říkal, že fotbal je jako jízda na kole. Prý se to nedá zapomenout. (směje se) Je to furt vidět. Sice už není třeba tak rychlý, ale když dostane balon do těla, málokdy ho ztratí. My ostatní jsme tam od toho, abychom to rozbíhali, běhali trošku za něj a on už to tam jen doklepl.“

Negativem zápasu je však zranění Lukáše Pazdery...

„Vypadá to, že mu vypadlo rameno. Snad mu to nahodí zpátky a nebude mít poškozené vazy, jinak by to byl bohužel průser. Nicméně na pravou stranu obrany máme když tak ještě další dva hráče.“