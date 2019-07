Krizičku odvrátil Janošek. Příjemné překvapení, uznal Vrbův asistent | iSport.cz

Jak byste zápas zhodnotil?

„První poločas určitě nebyl podle našich představ. Zkoušeli jsme trošku jiné rozestavení ve středu hřiště, bohužel se nám to nevydařilo. Soupeř byl agresivnější, důraznější, nám dlouho trvala rozehrávka, hráli jsme na zbytečně moc doteků. Po přestávce jsme se vrátili k rozestavení 4-2-3-1 a svým způsobem se trošku ta hra změnila. Po prostřídání pěti šesti hráčů si dokonce myslím, že už jsme začali dominovat a utkání se nám podařilo zremizovat.“

Asi vás těší, že zápas zachránili střídající hráči, že?

„Je to dobře. Zvyšuje se konkurence v mužstvu, nikdo si nemůže svým místem v základní sestavě být jistý a musí všichni stoprocentně makat. Je to dobře i pro kluky, kteří tam naskočili, pro jejich sebevědomí a elán do další práce.“

Zvlášť Dominik Janošek, který si připsal asistenci i krásný gól, vám trenérům asi příjemně motá hlavu.

„Samozřejmě. Je to příjemné překvapení, jsme rádi, že ho tu máme a věřím tomu, že nám v příští sezoně pomůže.“

Je pro vás důležité, že jste odvrátili druhou prohru za sebou?

„Každá porážka vás určitým způsobem poznamená, to, že jsme dokázali utkání srovnat, vás povzbudí do další práce, do dalších tréninků. Jsme na soustředění už osmý den, to vždycky přijde nějaká ta krizička, takže je dobře, že jsme zápas aspoň takto zvládli.“

V minulé sezoně vás trápila role desítky, kde se točilo hodně hráčů. Znamená to tedy, že hledáte dál?

„Zkoušeli jsme to opačně, na klasickou šestku a dva záložníky před ním, a to nám momentálně moc nejde. Druhou půli jsme se vrátili k tomu, co nám sedělo a bylo to znát. Minulou sezonu dohrával na desítce Kayamba, nehrál tam vůbec špatně, máme ještě dost jiných variant. Takže uvidíme.“

Jednou z těch variant by měl být Christián Herc. Proč jako jediný z posil do zápasu nezasáhl? Dohání tréninkové manko?

„Chtěli jsme, aby většina hráčů odehrála víc minut. Christián dostane určitě šanci v příštím utkání.“