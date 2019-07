Stanciu a Slavia: pozadí třaskavého přestupu! Nad čím váhal? Roli hrála i Sparta | iSport.cz

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský minulý týden ve středu prohlásil, že příchod záložníka Nicolae Stancia z Al Ahlí není aktuální. Věci se ale během následujících dní daly podle různých indicií razantně do pohybu a už dnes by se mohla bývalá opora Sparty stát novou posilou Slavie. Přestupová sága evidentně spěje k rozuzlení, že Stanciu v Edenu zakotví.

Kluby se dohodly na odstupném už před několika dny a přes jisté váhání Stancia se český mistr dohodl i s ním. V čem měl být problém? Rumunský hráč přemýšlel nad tím, jestli vábení „sešívaných“ vyslyší.

Zřejmě vycítil, jaký poprask by jeho přesun do Slavie vyvolal, když ještě před půlrokem působil ve Spartě a měl v ní do svého odchodu velmi dobré postavení na hřišti a především u fanoušků.

Výzvu v Edenu se ale dle všeho rozhodl přijmout i s ohledem na to, že mu Slavia vyšla finančně vstříc. Vše ovšem mohlo být i jinak proto, že Stancia v minulých dnech jeho agenti opakovaně nabízeli zpět na Letnou, ale Sparta ho odmítla.

Dnes z Rumunska přiletěl do Prahy, kde by měly být dotaženy formality přestupu, který může být definitivně zpečetěn už během dneška. Stanciu by měl s klubem z Edenu podepsat víceletou smlouvu, Slavia by za něj měla podle informací Sportu zaplatit částku okolo sta milionů korun.

Jak to dopadlo s odstupným?

Šestadvacetiletý záložník si hledal angažmá poté, co velice rozpačitě proběhla jeho štace v Al Ahlí, jemuž stále smluvně patří, ale klub s ním nepočítal. Červenobílí naťukávali Stancia už před pár týdny, ale tehdy jejich zájem narážel na finanční požadavky saúdskoarabského klubu.

Al Ahlí si mělo říct o stejnou částku, za kterou do jeho řad šikovný Rumun ze Sparty v lednu přestupoval. Ta činila osm milionů dolarů (zhruba 176 milionů korun) a Al Ahlí se tvářilo, že ze svých představ nemíní slevit. Ale nakonec tak učinilo, i s ohledem na to, že hráč dal důrazně najevo, že v Arábii nechce pokračovat. Pikantní navíc je, že Arabové Spartě za přestup ještě nezaplatili.

Z pohledu fanoušků jde o mimořádně třaskavý obchod. Stanciu působil rok na druhém břehu Vltavy, kam přicházel v loni v lednu s velkou pompou a následně se profiloval jako sparťanský srdcař. Když se pak na podzim řešil jeho možný přesun na některou ze zajímavých adres z lepších lig, prohlásil, že ze Sparty neodejde, dokud s ní nevyhraje trofej.

Čtvrt roku poté přestupoval bez jakéhokoli poháru do Al Ahlí. Snad nikdo nepochyboval o tom, že jeho hlavní motivací byly peníze. S jejich vyplácením však v Arábii byly problémy, i proto mu angažmá tam zhořklo, i když by mu klub nyní neměl nic dlužit.

Zájem o hbitého záložníka potvrdil minulý týden i slávistický kouč Trpišovský. „Je to šikovný, nadstandardní hráč. Myslím, že je to možná nejlepší zahraniční hráč, který se objevil v naší lize. Mám ho v kategorii výborných hráčů. Jeho typologii tady možná úplně nemáme. Myslím, že takového hráče by chtěl každý trenér, navíc pokud se chceme rovnat týmům jako Ajaxu, Celtiku a dalším, které nás mohou čekat v předkole Ligy mistrů a pak dál v Evropě,“ prohlásil o potenciální posile.

Nestrašily ho ani jeho změny názorů. „Co bylo, to bylo. Je to hráč v nejlepším fotbalovém věku. Nějakým způsobem se ocitl v Arábii, to je jeho příběh, jeho věc. Myslím, že naopak to, že odtamtud chce odejít a hrát evropský fotbal, ukazuje, že to má v hlavě srovnané. Momentálně bych bral jako pozitivum, že během krátké doby prozřel k tomu, že se chce vrátit do fotbalové Evropy,“ poznamenal Trpišovský. Již brzy ho bude zřejmě montovat do své sestavy.

