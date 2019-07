Stanciu ve Slavii: Políček pro rivala a ukázka ambicí. Ale má to svá rizika | iSport.cz

Dráždivý přestup je blízko. Rumunský záložník Nicolae Stanciu po úprku ze Sparty štěstí v Arábii nenašel a po vystřízlivění míří dle všemožných indicií zpět do Prahy. Ovšem nikoli na Letnou, ale do Edenu. Pokud transfer ještě něco nezhatí, měl by se Stanciu stát hráčem Slavie. Pro celou sparťanskou obec by to byl políček, červenobílý rival by jím ukázal svou převahu a vzkázal, jak moc baží po základní skupině Ligy mistrů. Příchod šikovného středopolaře by v sobě ale ukrýval i rizika.