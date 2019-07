Sparta v Rakousku vstřelila jedinou branku. Budeme lepší, věří Jílek | iSport.cz

V generálce jste výsledkově neuspěli. Jaké je vaše hodnocení?

„Cílem utkání bylo to zvládnout vítězně, což se nám nepovedlo. Myslím, že první poločas byl lepší toho druhého. Naše nebezpečnost ale nebyla taková, jako bychom si představovali. Když už jsme šance měli, tak se ukázalo, že největším problémem v přípravě je produktivita. V Rakousku jsme vstřelili jedinou branku a to je strašně málo na to, abychom vyhrávali zápasy. Objektivně bych řekl, že do druhého poločasu nám malinko došly síly, trénovali jsme tu čtrnáct dní v malém počtu hráčů. Řekl bych, že už to z naší strany zdaleka nebylo tak kvalitní, i těch šancí bylo až na závěr strašně málo.“

V rozestavení na dva útočníky spolu ve středu pole nastoupili Guélor Kanga a Michal Trávník. Jak jste byl spokojený s jejich součinností?

„Myslím, že je potřeba říct, že to byl první takový test. Museli jsme reagovat na to, že nám vypadli Martin Hašek s Michalem Sáčkem. Zkoušeli jsme variantu se dvěma útočníky a dvěma záložníky. Jednou byl v nižší pozici Kanga, potom Trávník. Myslím, že to docela zvládli s ohledem na to, že v téhle roli hráli poprvé. Do defenzivy to fungovalo, soupeř vyjma dvou brejkových situací vyložené šance neměl. Z tohoto pohledu to bylo v pořádku, ale chyběly nám přechodová lehkost a kvalita dopředu.“

Poprvé za Spartu nastoupil Ladislav Krejčí. Jak jste s jeho výkonem spokojený?

„Je potřeba uznat to, jak se s tím popasoval. Šel do akce po dvou měsících, navíc co se týče tempa do dobře rozjetého zápasu. Nebylo to jednoduché, ale první dva tři doteky měl kvalitní, byl klidný, dobře držel prostor. Na druhou stranu před rozhodujícím gólem tam z jeho strany byla docela jednoduchá ztráta. Na to, že hrál po takové době, to ale zvládl velmi obstojně.“

Nebylo rozestavení se dvěma hroty spíš z nouze ctnost, že jste neměli k dispozici víc hráčů do středu pole?

„Určitě to není z nouze ctnost. To pak bylo uspořádání dalších hráčů. Tohle je jedna z variant, navíc při síle, kterou tu Tetteh a Kozák vykazovali, jsme si říkali, že by byla škoda to nevyzkoušet.“

Čemu přisuzujete jalovou koncovku, nervozitě a nesehranosti?

„Nemyslím, že to je o tom. Nám jednoduše chyběla kvalita, byli jsme ve finální fázi pozdě. Přisuzuju to tomu, že je závěr soustředění, navíc jsme nastoupili proti velmi kvalitnímu soupeři, to je třeba přiznat. Byla to pro nás dobrá prověrka. Myslím, že do sezony budeme lepší.“

Soustředění končí, za týden startuje nový ligový ročník. Máte s ohledem na marodku vůbec prostor na zužování kádru?

„Nemáme úplně prostor, kam to zužovat. Do hry dnes bylo připraveno patnáct hráčů, z toho Fortelný a Christian Frýdek jsou mladí hráči, které jsme sem brali, aby získali zkušenosti. Musíme teď být trpěliví a počkat, až se nám hráči vrátí. Věřím, že naše výkonnost půjde nahoru.“

Vše o Spartě čtěte zde>>>