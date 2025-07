Trpišovský: Ve Slavii se cítím výborně. Kliment? To jméno mám pořád v hlavě

Mistrovská Slavia se chystá na obhajobu titulu v Chance Lize ve velkém stylu. Zatím se jí podařilo udržet vítěznou mašinu pohromadě a velké změny už se nečekají. Odejít by mohl Malick Diouf, do Edenu by pak mohl zamířit Jan Kliment. „To jméno v hlavě pořád mám. Teď to řeší vedení klubu. Umím si to představit,“ zasnil se kouč Jindřich Trpišovský na dotaz iSportu.

Velkolepá tisková konference nabitá novinkami předznamenala start nové sezony. Slavia představila revoluční sadu dresů, nové partnery a přímo během akce podepsala smlouvu se staronovým obráncem Simonem Delim. „Všechno, co se tady děje, je fantastické. Těšíme se na nový trávník, dresy i lidi kolem. Je vidět, že si klub dal záležet na každém detailu,“ pochválil Trpišovský výpravnou prezentaci.

Před chvilkou tady Slavia ukázala nové dresy, co říkáte na podobné inovativní nápady?

„Všechno, co se tady děje, je fantastické. Těšíme se na nový trávník – vždycky říkám, že to je vizitka klubu. A podobně je to s dresy, protože ty vidí celý svět. Je to jedna z nejcennějších relikvií klubu – takový svatý grál. V tomhle bojujete za klub proti ostatním.“

Jak se vám nové dresy líbí?

„Je dobře, že tomu klub věnoval takovou pozornost a chtěl něco unikátního. Dokázali jsme najít konsenzus v tom, aby to skvěle vypadalo a zároveň splňovalo důležité sportovní věci. Je tam vidět spousta práce na každém detailu. Mám hodně rád bílé dresy a třetí sada se mi moc líbí. Je škoda, že jí asi nevyužijeme úplně často.“

Na tiskové konferenci podepsal smlouvu Simon Deli, který se vrací do Slavie po několika letech. Jaké na něj máte vzpomínky?

„Simona vidím po dlouhé době a vidím ho rád. Je to legenda klubu a já často vzpomínám na věci, co se tu děly, a Simon byl u spousty důležitých momentů. Cítím, že náš vztah není jen sportovní vztah, ale i hodně lidský. Navíc nám velmi pomohl v období přerodu Slavie. Byl spíš tichý lídr, ale když o to šlo, tak za to uměl vzít. Mentálně byl strašně silný a zanechal v nás hluboký dojem. Do role pomocníka v rozvoji mladých tu nemůže být nikdo lepší. Je to příkladný hráč. V Česku tohle začalo teprve nedávno, ale může to hodně pomoct při přechodu mladých hráčů z béčka do áčka.“

Bylo tady řečeno, že bude nastupovat za béčko. Je to tak navždy, nebo by mohl naskočit i v A týmu Slavie?

„Nerad bych předbíhal. Fotbal je nevyzpytatelný a může se stát spousta věcí. Vybavil jsem si zimní situaci Filipa Prebsla, který hodně řešil vytížení i kvůli EURO jednadvacítek a nakonec odešel, protože jsme měli šest stoperů. O několik týdnů později nám zbyli dva, takže by najednou mohl hrát pořád. Takže uvidíme, jak na tom budeme zdravotně a jaká bude jeho výkonnost. Kdyby to dopadlo, byl by to pro všechny určitě zážitek.“

Doplnil ho i generální ředitel klubu Martin Říha: „Já ještě doplním za Simona, že i on sem přichází s vidinou toho, že by se něco takového mohlo povést. Uvidíme, v jakém bude stavu a je si vědom své role, ale někde vzadu v hlavě doufá, že se rozloučí tady v Edenu. I jeho smlouva na takovou situaci případně pamatuje.“ (smích)

Zatím nedošlo k prodeji ani jednoho ze stěžejních hráčů. Jak velká pomoc to pro vás je?

„Vedení nám vždy vytyčí cíle a my jsme pak od toho, abychom je plnili. Jsem vděčný za hráče, kteří přišli. Shoda na nich byla velká. Někteří nám pomůžou hned, někteří možná až časem. Velká část současného kádru přišla z méně úspěšných klubů a pořádně se vypracovala až tady. Teď cítíme, že hráči jsou schopní se tady dostat na požadovanou úroveň.“

Považujete kádr směrem dovnitř za uzavřený, nebo plánujete ještě nějaké nákupy?

„Kádr byl složený a už nemáme v plánu velké doplňování. Teď spíš potřebujeme kádr zúžit a co nejdřív najít uplatnění hráčům, kteří v něm nebudou.“

Nebudete hledat nikoho na levou stranu v případě odchodu Malicka Dioufa? Ještě navíc vzhledem ke zranění Dominika Javorčeka?

„Zranění Dominika nás hodně zasáhlo, protože on se chtěl hodně ukázat a strašně moc mu na tom záleželo. Doufáme, že to bude mít podobný průběh jako před rokem u Tomáše Vlčka, a že se snad k týmu připojí ještě během sezony. Právě teď to diskutujeme… Kdo viděl zápasy přípravy, tak si mohl všimnout, že jedno z největších překvapení je Manu (Emmanuel Fully). Chápeme, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale hodně na nás zapůsobil. Jeho vzestup je úplně brutální a budeme řešit, jestli ho posuneme rovnou do áčka. Pak máme ještě další varianty: Sáďa (Michal Sadílek) i Oscar tam můžou nastoupit. Nově příchozím hráčům adaptace navíc stejně vždycky trvá, takže my máme v hlavě jen to, že budeme pracovat s tím, co tady je.“

Ještě se hodně zmiňuje jméno Jana Klimenta, o nějž jste v minulosti projevili zájem i veřejně. Jak vypadá jeho možný příchod?

„To jméno v hlavě pořád mám a teď to řeší vedení klubu. Teď ale opravdu neumím předpovědět, jak to dopadne. Všechno se bude odvíjet i od jeho zdravotního stavu, i když já nechci, aby zranění ovlivnilo náš zájem. Víme, že na něj případně budeme muset počkat a umím si představit, že by to dopadlo.“

Před pár dny proběhla médii zpráva o nabídce z Arábie. Dokážete si po tolika letech ještě představit, že někdy nebudete trenérem Slavie?

„Představit si to neumím. Fotbal vás ale naučí žít přítomností, protože se všechno okolo mění hrozně rychle. Slavia pro mě není jen angažmá, ale součást nějaké větší cesty. V arabském světě bych s nadsázkou nevydržel ani dva tréninky. Pavel Řehák, který tam pracoval, mi říkal, že bych musel ubrat tak 98 % z toho, co chci. Ve Slavii prožívám příběhy s týmem a hráči úplně jinak. Je to pro mě víc než fotbal. Je možné, že se v budoucnosti něco stane, ale nyní se tu cítím výborně.“