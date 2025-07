Rošáda v evropských soutěžích kvůli Lyonu. Palace padá do KL, polepší si Nottingham

Evropská fotbalová unie (UEFA) přeřadila anglický Crystal Palace do nižší Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám s Lyonem. Francouzský klub zůstane v Evropské lize. Informovala o tom dnes UEFA, Crystal Palace se může proti verdiktu odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Do Evropské ligy by se měl místo Crystal Palace posunout Nottingham.