Sparta proti Bernu: Nedvěd nedorazil, bez reklamy na dresech. Kdo je mimo hru?

Prostřídal dva týmy, přesto se do hry nedostalo osm hráčů. Mladíci, brankář Joeri Heerkens a záložníci Roman Mokrovics s Romanem Horákem, se do sestavy nevešli, k dispozici pak nebyla pětice zraněných. Na marodce jsou Matěj Ryneš, Veljko Birmančevič, Asger Sörensen, Dominik Hollý a Adam Karabec. Všichni by měli mít jen lehké zdravotní problémy a v týdnu před ligou se zapojit do klasického tréninku.