Zlín bere Maška z Boleslavi! Ikaunieks utekl do Rigy, Jakubov a Vyhnal končí | iSport.cz

Csaplár vedl Maška v Příbrami, je to jedno z jeho fotbalových „dětí“. Na jaře toho ale v Mladé Boleslavi, kam v lednu přestoupil z Bohemians 1905, moc neodehrál. V devíti startech zapsal jen 148 minut a vstřelil jeden gól.

Ve Zlíně se srovnávají i s jedním nečekaným odchodem. Domluvené angažmá Dávise Ikauniekse z Jablonce krachlo, lotyšský útočník mizí z FORTUNA:LIGY a na podzim bude hrát doma za Riga FS. V aktuálně druhém celku tabulky má prozatím půl roku hostovat. „Nečekali jsme to,“ přiznal hráčův agent David Zíka. Pětadvacetiletý reprezentant oznámil, že se chce vrátit do rodné země z rodinných důvodů. V Česku se po třech letech přestal cítit komfortně, hlavně proto, že v Jablonci takřka nenastupoval.

Ve Zlíně se chtěl nakopnout, ale nakonec požádal o zrušení transferu. Tím pádem musí kluby mezi sebou dořešit přestupové vypořádání. Ikaunieks měl být součástí výměny s Jakubem Janetzkým za Libora Holíka. „Je možné, že se Dávis v zimě vrátí a pokud bude zájem Zlína trvat, může to být opět první varianta. Teď se potřebovat vrátit domů,“ nastínil Zíka.

V Lotyšsku se hraje soutěž systémem jaro-podzim, takže bývalý střelec Jihlavy přišel do Rigy sezonu dokončit. „Dávis měl nějaké problémy a domluvili jsme se, že do toho nepůjdeme. Není to pro nás šok,“ reagoval Grygera. „Zdeněk Grygera to pochopil, má lidský přístup,“ ocenil Zíka.

Jakubov a Vyhnal na odchodu

Navzdory Ikaunieksově „útěku“ ve Zlíně dalšího útočníka neshánějí. Naopak zužují kádr. Nový klub si hledá nejen Alexander Jakubov, nýbrž také Pavel Vyhnal.

Na hrotu je momentálně jedničkou navrátilec Antonín Fantiš, neboť Tomáš Poznar teprve začíná naplno trénovat po zranění a na marodce zůstává Lukáš Železník. „Teď hrajeme trošku jinak. Útočníka v tuhle chvíli nehledáme,“ přiznal Grygera.

Jedna z posil bude chybět celý podzim. Obránce Lukáš Vraštil si po příchodu z Brna přetrhl křížový vaz v koleni a čeká ho dlouhá pauza.