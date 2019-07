Jablonec mě vysvobodil. Jan Krob o vyhazovu z Teplic i telefonátu od Pelty | iSport.cz

Video k článku Slovácko - Teplice: Sváteční střelec Krob zakroutil míč do sítě, hosté vedou 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Po výbuchu v nadstavbě s Mladou Boleslaví vás Teplice přeřadily do béčka. Jak jste to prožíval?

„Co se po konci sezony odehrálo, jsme si pak se Štěpánem Vachouškem (sportovní ředitel Teplic) vyříkali. Myslím si, že to bylo nešťastné. Prožíval jsem to těžko, ale už jsem se z toho oklepal. Teď mám před sebou díky Jablonci novou výzvu a k tomu, co bylo, se nevracím. Už koukám dopředu.“

Překvapilo vás, že jste byl označen de facto za hlavního viníka debaklu s Mladou Boleslaví? Vyřazeno vás sice bylo víc, ale jen vy jste patřil do základní sestavy.

„Vedení prohlásilo, že proběhne čistka v týmu, měli seznam pěti hráčů, které si vybrali. Měl to jeden odnést a byl jsem to já. Byl jsem přeřazený do béčka, s čímž jsem moc nesouhlasil, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Díky bohu, že to nakonec dopadlo takhle a dostal jsem možnost dostat se do jiného ligového týmu.“

Štěpán Vachoušek to zdůvodnil tím, že jste nepředával pozitivní myšlení spoluhráčům. Zklamal vás tím jako váš bývalý spoluhráč?

„On spíš jen tlumočil, co mu řeklo vedení, takže to nebylo z jeho hlavy. Vachy byl člověk, který za mě bojoval, abych do béčka nešel. Chtěl, aby tým zůstal pro novou sezonu pohromadě, aby se na to zapomnělo. Ale to vedení nechtělo přijmout, jeden člověk to prostě odnést musel – a vybralo si mě.“

Jakou roli v tom hrál trenér Stanislav Hejkal?

„Ke mně se úplně celá pravda nedostala. Někdo říkal, že jsem měl být nadobro vyřazený z týmu, někdo říkal, že se mě pan Hejkal zastal s tím, abych šel na chvilku do béčka a po měsíci se třeba vrátil. Vůbec nevím, kde je pravda, každý mi říkal něco jiného, takže jsem se po tom už nijak nepídil. Nikdo se k tomu nepostavil jako chlap.“