Petržela o hledání angažmá bez agenta a konci v Plzni: Bylo to dojemné! | iSport.cz

Nabírá zápasovou kondici, sžívá se s týmem a metodami kouče Martina Svědíka. Aklimatizace Milana Petržely ve staronovém prostředí jede podle plánu. V sobotu už zvládl v tempu hodinu hry a v neděli bude připravený na Spartu. „Na Letné jsem hrál svůj první ligový zápas a dal jsem gól. Rád bych to zopakoval,“ líčí v rozhovoru pro iSport Premium.

Je pravda, že jste se ve finále rozhodoval mezi Slováckem a Zlínem?

„Bylo to tak. Nešlo úplně o podmínky, každopádně je fakt, že Slovácko nabídlo lepší. Bral jsem to tak, že klubu něco dlužím. Dal mi šanci nakouknout do ligy a povedlo se mi odsud jít ještě výš. Chtěl jsem jít zpátky, abych mohl předat klukům zkušenosti, které jsem nasbíral.“

Byl pro vás zajímavý i krajský rival?

„Určitě. Už proto, že je tam Zdena Grygera a Pozny (Tomáš Poznar). Byli jsme v kontaktu, jednání probíhala. Ale jsem rád, že jsem ve Slovácku. Tady jsem začínal a chtěl bych i skončit. Budu bydlet v Hradišti, abych nemusel moc dojíždět. To není pro sportovce ideální. Vezmu si sem rodinku. Smlouvu mám na dva roky. Budu makat naplno, abych splnil to, co do mě Slovácko vložilo. Možná se pak vrátím do Plzně nebo se usadím tu. Příbuzné mám ve Vyškově, budou to mít blíž. Na zápasy jezdí rádi. Určitě přivítali, že jsem šel sem. Patnáct dvacet lidí od nás určitě bude na každém domácím utkání.“

Cítil jste, že Slovácko mělo větší drajv než Fastav?

„Vedení i trenér o to dost stáli, snažili se mi ve všem vyjít vstříc. Řekl bych, že zájem Slovácka byl vřelejší. Šlo si za tím víc. Od Zlína to bylo takové vlažnější.