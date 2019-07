Deli na odchodu ze Slavie! Ozvaly se Bruggy, Tvrdík se dojemně loučil | iSport.cz

Je kolem něj šrumec. V posledních dnech se objevovaly zprávy, že Simona Deliho vyfoukne Slavii Glasgow Rangers, zájem mělo prý i několik francouzských klubů. Než se do toho vložil FC Bruggy.

Žádné našlapování, vedení belgického klubu pozvalo v úterý Deliho na jednání o smlouvě. Africký stoper odletěl odpoledne do Bruselu, odkud se přesunul za zástupci Brugg. Podle zdrojů iSport.cz už se měl dohodnout na podmínkách, k uzavření přestupu zbývá projít ve středu zdravotní prohlídkou.

Tomu napovídá i vyjádření slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka. "Je to hrozně těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět. Ale máš právo udělat to nejlepší pro svoji rodinu a štěstí. V Edenu budeš vždy doma, Titáne!" napsal na Twitter v úterý večer.

Napsal jsi mi, ze jsem vice nez Tvuj sef, ze jsem jako Tvuj tata. A ze nyni potrebujes moje pozehnani na cestu za novymi vyzvami. Je to hrozne tezke, Simone, budes nam hrozne chybet. Ale mas pravo udelat to nejlepsi pro svoji rodinu a stesti. V Edenu budes vzdy doma, Titane! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 9. července 2019

Výstupní klauzule, která se má pohybovat kolem 2,5 milionu eur, tedy kolem 65 milionů korun, by neměla být pro belgického vicemistra žádnou překážkou.

Bruggy totiž před pár dny odkleply odchod svého důležitého stopera Stefana Denswila a od kupující italské Boloni dostali sedm milionů eur, tedy necelých dvě stě milionů korun.

Sportovní vedení Brugg považuje Deliho za dokonalou náhradu za Denswila. Podle statistických dat, které si Belgičané nechali vyjet, se má jednat o ideální řešení, o téměř klon.

Přestup se teoreticky může uzavřít velmi brzy, slávistický stoper měl už během úterního večera možnost potkat se s managementem flanderského klubu a začala jednání o smlouvě.

Prosby mnoha fanoušků a slávistického managementu, ke kterému vyzval před časem předseda „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík, tak možná vyjdou vniveč.

DEBATA SPORTU: Proč Sparta odmítla Stancia a jak zapadne do Slavie? A kdo vyhraje titul?

Ale Slavia by na případný Deliho odchod měla být připravená. Už se začátkem letní přípravy představila posilu z Jablonce Davida Hovorku, který by mohl afrického obránce nahradit v sestavě.

Trenér Jindřich Trpišovský má k dispozici do středu defenzivy taky Ondřeje Kúdelu a Michaela Ngadea, ovšem i on má řešit nabídku z Belgie, konkrétně z KAA Gent. Jeho odchod je ale s ohledem na výšku výstupní klauzule, přibližně 4,5 milionu eur, tedy něco kolem 120 milionů korun, celkem nepravděpodobný. Gent si přeje částku rozsekat na několik dlouhodobých splátek, a to Slavii dvakrát nevoní.

Na pozici stopera se může postavit taky Alex Král, který ovšem většinu zápasů v jarní části minulé sezony v „sešívaném“ dresu odehrál jako střední záložník.

Slavia ve středu odehraje poslední přípravný zápas před pondělním startem sezony, kdy jede do Zlína. Na Střížkově vyzve Viktorii Žižkov.

Bez Deliho.

