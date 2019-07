Chyby byly a budou, říká šéf LFA o sudích. Kdy bude ofsajd čára? | iSport.cz

Už vloni se zavedl systém nadstavbové části a upouštět se od něj nebude. Neměnné zůstalo i pořadí zápasů v jednotlivých nadstavbových skupinách. „Aktuální ročník nebude tak revoluční. Minulá sezona ukázala, o čem nadstavba je a co přináší. Nyní už jednotlivé celky vědí, o co se hraje. Neřeší se jen titul a poháry, ale i kouzlo 10. místa," těšilo předsedu LFA Dušana Svobodu.

Kromě proměny pravidel týkajících se zásahu do hry sudím, karet pro realizační tým a rukou v pokutovém území, došlo i na VAR. Ten bude nově kontrolovat v každém podzimním kole přesně polovinu zápasů, na jaře pak zvládne ještě o jeden duel navíc.

„Všechna televizní utkání bude sledovat VAR. Hudbou vzdálené budoucnosti by navíc nemuselo být ani zapojení videorozhodčího do kompletního programu kola," řekl Svoboda. Zároveň pak ale zmírnil nadšení. „O termínu nemůže být řeč. Přibližujeme se, ale pořád jsme ještě od nasazení VARu ve všech duelech daleko. Problémem je drahá technika a nutnost školení videorozhodčích," dodal.

Náklady na video se sice zmenšují, ale i tak čelí LFA nedostatku financí. „Nejsme extrémně bohatá liga a jsem rád, že s našimi prostředky vůbec dokážeme takový projekt produkovat. Na mistrovství světa diváci vidí osm, deset monitorů a šest lidí, ale v takové situaci my nejsme," kroutil Svoboda hlavou.

Fanouškům se dlouhodobě nelíbí způsob, jakým jsou přímo na stadionu o řešení situací VARem informováni. „Je zakázano pouštět sporné záběry na obrazovkách, polovina klubů je navíc ani nemá. I v zápasech Ligy mistrů, kde je technické zázemí mnohem lepší, vidíme, že se sporné situace stávají. Půlka lidí řekne, že šlo o jasnou penaltu a druhá polovina bude pochybovat. Co by se pak dělo těsně po verdiktu u nás přímo na stadionech...," zamyslel se předseda LFA.

„Nevím, proč se o tom vůbec pořád bavíme. Řešme trenéry, řešme hráče. Fotbal není playstation. V tenise sice funguje milimetrové jestřábí oko, ale tohle na fotbale nikdy nebude," pokračoval Svoboda. „Nechtějme po sudích, aby byli roboti. Jsou poloamatéři, amatéři... Když hráč udělá fatální chybu, přejde se to a v okamžiku, kdy ji udělá rozhodčí, ne. Chyby budou s videem i bez něj," konstatoval dál.

Narážel přitom také na to, že video prozatím není na všech stadionech.

„Problém není v tom, že VAR není všude, za problém bych považoval, kdyby byla někde jiná technika než jinde," narážel Svoboda také na kalibrovanou ofsajdovou čáru. „Máme tuto technologii certifikovanou a chceme ji testovat. Nasadíme ji v provozu už během prvního kola, ale zatím jen pro účel přenosu, ne pro videorozhodčího," doplnil výkonný ředitel O2 Marek Kinderway.

Technice v tuto chvíli brání nedostatečná uzpůsobenost několika stadionů. „Budeme se snažit nasadit kalibrovanou ofsajdovou čáru co nejdříve, ale upřímně je trochu přeceňovaná. Rozhodčí mají k dispozici tři, čtyři kamery. Předchozích 100 let si museli vystačit jen se svým okem a najednou jim to nestačí," přidal Svoboda.

Společnost O2 každopádně zapojí do svého vysílání další zajímavou novinku. Minulý rok sledovalo její vysílané zápasy průměrně 125 tisíc diváků, nejsledovanější bylo derby Sparty se Slavií, které si pustilo 242 tisíc jedinečných uživatelů.

Hlavní sponzor soutěže - společnost Fortuna vypsala vzhledem ke změnám v pravidlech některé zajímavé kurzy. Mezi ně patří sázka na prvního trenéra, který obdrží červenou kartu. Tím se podle bookmakerů nejpravděpodobněji stane František Straka (kurs 5), hned v závěsu je Petr Rada (6).

Největším favoritem soutěže je podle sázkařů i bookmakerů pražská Slavia (1,71). Za ní nepřekvapivě figuruje dvojice Sparta Praha (4,4) - Viktoria Plzeň (5,1).