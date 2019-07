Majitel Zlína povýšil Grygeru: Bál jsem se, že odejde. Csaplár? Je úplně jiný | iSport.cz

Se šesti křížky na krku má Zdeněk Červenka v hlavě ústup z první fotbalové scény. Kdy přijde, dnes ještě netuší. Fotbal ho pořád baví, ekonomicky zlínský klub vzkvétá. Na tom lpí. Proto mu imponovalo, když mu kouč Josef Csaplár při jednáních nastínil podobnou vizi.

Opravdu chcete končit?

„Jestli tu má fotbal pokračovat, někdo bude muset přijít. Dříve, či později. Kdyby se objevil nějaký investor, jsem připravený jednat.“

To jste dlouho, ne?

„Řekněme, že teď trošku víc. Roky přibývají. Už mi není čtyřicet, ani padesát. Myslím, že jsme v lize poslední čtyři mohykáni. Já, Karl, Starka, Pelta. Udělal jsem nějaké změny. Některé pravomoci převezme Zdena Grygera. Chci, aby řídil klub po všech stránkách jako generální manažer. Já do toho budu jen vstupovat a projednávat to s ním.“



Takže bude vybírat i kouče?

„No, nevím, to si ještě nechám. (úsměv) Každý se musí učit. V gesci mám dál i finance, ty si hlídám sám. Zdena o sobě taky uvažoval. Měl jsem obavu, že odejde. Dnes je tu daleko víc přikovaný.“



Proč jste sáhl po trenérovi Josefu Csaplárovi?

„On byl první trenér, který řekl, že chce pomoct k černým číslům. Čili aby klub hospodařil kladně.“



To stačí k angažmá ve Zlíně?

„Já podnikám, to není zas tak málo. (úsměv) Ale samozřejmě ne všechno.“



Čím vás ještě upoutal?

„Je svým způsobem atypický. Jeho přístup je úplně jiný. Dvakrát jsem s ním debatoval, než jsme mu dali oficiální nabídku. Proťali jsme se v mnoha pohledech. Nejen na fotbal, i na život. Problém byl v tom, že žije u Liberce. Ale to už byla jeho záležitost, kterou si musel vyřešit.“



Jsou s ním dlouhé debaty?

„Záleží, jestli je to u vína, nebo bez vína. Na soustředění u vína byly docela dlouhé.“



Jak se vám zamlouvá jeho práce?

„Nechci mu moc lichotit, ale myslím, že se tady nikdy takto netrénovalo. Pracuje se i individuálně, což nebývalo zvykem. Hraje útočný fotbal. Jsem přesvědčený, že bude živější a běhavější než dřív. Také si myslím, že je silný motivátor. Hráči, kteří dřív nedělali nic navíc, už dělají. Uvědomují si, že je to nutné, aby odstranili své nedostatky. Sundávají i nějaké kilíčko, které měli navíc. Teď je otázka, zda za to budeme odměněni nějakými brankami.“



Trenéři se v klubu střídají hodně často. Nevadí vám to?

„Za dvacet let se jich vystřídalo dvacet. Proto už podepisujeme smlouvy jen na rok. Taková je jejich životnost. (úsměv) Delší dobu tu byli hlavně domácí. Vlasťa Mareček, Bob Páník, Pavel Hoftych.“



Trápí vás špatný stav stadionu Letná?

„Devětadvacátého září by měl přejít ze Sportovních klubů na město. To by mělo jako nový majitel zajistit drobné opravy. Ledy se pohnuly. Naší snahou je, aby se provedla rekonstrukce stadionu. Do jaké míry a kdy je to možné, to teď nikdo neví. Jestli se z něj udělá přijatelný stánek, to vám neřeknu. Za dvacet let jsem zažil pět primátorů. Kulturně-hokejová lobby je tady tak silná, že s tím horko těžko bojujeme. Pro mě je to velký limit. Někdy na mě ten stadion působí depresivně. Jednání jsou nekonečná. To člověku nepřidá.“

Vše o Zlínu čtěte ZDE>>>

Soupisky, změny v kádrech a detailní představení všech 16 klubů fotbalové FORTUNA:LIGY najdete ve velkém předligovém speciálu v pátečním Sport Magazínu +PLUS. Na 84 stranách vypráví Václav Jílek o předělávání herního stylu Sparty, nechybí kompletní jízdní řád sezony a další užitečný servis, včetně analýzy aktuálního stavu kandidátů na titul. Už v pátek!