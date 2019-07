Nicolae Stanciu ve Slavii: drahá atrakce, nebo opora? Jak zapadne do rozjetého týmu | iSport.cz

Z Anderlechtu Brusel odcházel neobdivován. I jeho další přestup ze Sparty provázely rozpaky. Teď je Nicolae Stanciu ve Slavii, kde všichni věří, že z něj udělají tu pravou bestii, která v něm prý spí.

„Potenciál má obrovský. Snad ho naplno využijeme,“ těší se Jaroslav Köstl, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského. „Imponuje mi. Má tolik plusů, že bychom tu byli dlouho, než bych vše vyjmenoval. Každý trenér by chtěl takového hráče do týmu,“ přisadil si Trpišovský.

Po takových výpovědích každý lehce nabude dojmu, že tenhle fotbalista prostě musí stát sto milionů korun, a že se zaplatí tím, když dovede červenobílé do vysněné Ligy mistrů. Je to nejen největší přestup v historii Slavie, ale je to taky nejdražší přestup do české ligy vůbec.

Slavia se do závratných transferů pouští už docela pravidelně. Jejích pět historicky nejnákladnějších přestupů proběhlo v rozmezí posledních tří let, tedy v období, které v Edenu podporují čínské investice.

Pátý Gino van Kessel stál přibližně 35 milionů korun. V klubu už nepůsobí.

Čtvrtý Jan Matoušek, kolem 40 milionů korun. Chystá se na druhé hostování, tentokrát v Jablonci.