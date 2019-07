Jankulovski o Baníku: Překvapily mě emoce. Na co si dává pozor u posil? | iSport.cz

Milan Baroš s Janem Laštůvkou podepsali nové smlouvy v Baníku v úterý, na třetí legendu se čeká. Setrvání Marka Jankulovského však ostravský klub bere jako hotovou věc, vítěz Ligy mistrů se rozhodl pokračovat.

Už jste zkušeným bafuňářem?

„Určitě ne, byl to rok poznávání a získávání zkušeností, který mě naplňoval. Učil jsem se za pochodu, ale asi to splnilo, co jsem očekával. Udělal jsem dobře, nicméně zdaleka ještě nevím a neumím všechno. Naopak. Šel jsem do toho s tím, že si první rok vyzkouším a potom se rozhodnu, co bude dál. Když sezona skončila, vyvinul se na mě tlak, že bych měl automaticky pokračovat. A to pro mě nebylo úplně ideální, protože když mě někdo do něčeho tlačí, spíš vycouvám. Musím si vždycky všechno promyslet, a na to po dlouhé sezoně nebyl čas. Bylo to hektické, ale cítím obrovskou podporu rodiny i klubu, takže pokračuju. Snad Baníku mám ještě co dát.“

Pokračujete i z toho důvodu, že je Baník z vašeho pohledu nyní důvěryhodnějším klubem než dřív? Protože nabídku jste dostal už kdysi za bývalého majitele.

„Samozřejmě, panu Brabcovi věřím, celý Baník šlape. K těm předchozím se asi nemá cenu vyjadřovat, protože samotnému mi to někdy ublížilo. Tehdy jsem z toho byl negativně překvapený, nějakou dobu mě to mrzelo. Dneska už jsem se s tím smířil, vím, že ne všichni vám přejí. Někteří lidi dělají fotbal jenom jako byznys, aby z něj měli výhody. Ať už to byl předtím tenista (Tomáš Petera), nebo místní Šafarčík. Teď má Baník seriózního majitele, věřím, že tady bude spoustu let.“

Co vás překvapilo na práci sportovního ředitele?

„Emoce. Sám jsem si nemyslel, že to člověka až tak vtáhne. Ve fotbale jsem něco prožil, ale když jsem skoro čtyřicet kol seděl na tribuně, měl jsem co dělat, abych se držel. Ale to k tomu asi patří, protože kdyby tam nebyly emoce a s klukama mě to nebavilo, asi bych nepokračoval. Ukázalo se, že Ostrava drží pospolu, což mi pomohlo, stejně jako výsledky, protože jsme od začátku hráli na špici. Tlak, krize a těžké chvíle přijdou, ale i na to se těším. Fotbal není jen o pozitivech.“

Nervozita je jiná než na hřišti?

„Jako hráč to člověk tolik neprožíval. Ze zklamání se vyspíte, odpočinete a v pondělí jdete zase na trénink. Tahle pozice je daleko horší, nepovedené zápasy si doma hned pouštím a hledám chyby. Nemyslel jsem si, že mě to tak semele. I moje žena mi na tribuně říká, ať se uklidním.“ (úsměv)

A co specifické české prostředí?

„Je hodně věcí, které se mi nelíbí, ale nemůžu být moc konkrétní, ať neublížím klubu. Třeba některé verdikty VAR – a je jedno, jestli jde o Baník – jsou pro mě nepochopitelné. Videorozhodčí je OK, ale musí být na všech stadionech, jako je to venku. Takhle je to neregulérní. Přenosové vozy jsou jen na zápasech top týmů, ale nebyly na barážových utkáních? To je pro mě jako fanouška fotbalu ostuda těch, kteří o tom rozhodují. Proč to tam nebylo, když liga už skončila? Pak se nedivme té nedůvěře, je třeba se nad tím zamyslet.“

Co nějaké pozitivum?

„Zájem lidí o fotbal u nás v Ostravě je super.“

Vy nejste úplně klasický ředitel v kanclu a obleku, viďte?

„Baví mě být s klukama na hřišti, z čehož jsou někteří překvapeni. V Rakousku jsem byl ráno i odpoledne na každém tréninku. Kdybych měl sedět v kanclu, tak tu práci nedělám. Chuť hráčům něco předat mi dodává energii, jsem takovým prostředníkem mezi vedením a kabinou.“

A na soustředění taky šampionem v trefování břevna…

„Pár soutěží bylo a je třeba říct, že Kuzmu (Nemanju Kuzmanoviče) nebo Flašku (Jiřího Fleišmana) jsem porazil i v pantoflích nebo naboso! (smích) I Bary (Milan Baroš) těžce nesl, když ho několikrát porazil Lašty (Jan Laštůvka). Odreagování k tomu patří, je třeba to sem tam odlehčit.“

Fajn nálada je po úspěšném ročníku logická, navíc se podařilo posílit. Bylo to jednodušší než loni?

„Hlavně to byla úplně jiná práce, protože když jsem nastoupil, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Teď jsem na to měl rok, takže v zimě už mi bylo jasné, že musíme stavět kádr na léto. Viděl jsem spoustu utkání, takže doufám, že jsem s posilami nemířil vedle. Do Baníku nepřijde žádný hráč, kterého bych osobně neviděl. Dokud tady budu, bude to takhle. Ne že agent vychválí hráče a on se tady pak objeví. Zvykl jsem si na to, že nabídek mi chodí desítky, ale dám jen na vlastní pocit. Proto beru na sebe, že kádr na jaro měl být širší. Poučil jsem se a teď máme dvaadvacet kvalitních hráčů.“

Ovlivnil vás při přestupech fakt, že jste se nakonec nekvalifikovali do Evropské ligy?

„Kdybychom předkolo uhráli, možná by pro některé hráče odjinud byl Baník větším lákadlem, ale nezměnilo to naši přestupovou politiku. Nepřišlo by třeba pět až sedm hráčů. Posily jsme si vytipovali už na jaře, když jsem viděl, že kádr je úzký. Nikdo z nás nevěděl, jaký dopad bude mít nadstavba, netušili jsme se, do čeho jdeme. V závěrečných čtrnácti dnech v šestce jsme museli ukázat, jestli na to máme. Byla to utkání s top týmy, které s výjimkou Liberce mají v kádru pětadvacet fotbalistů. V tom jsme zaostávali, takže jsme potřebovali tým doplnit.“

Někteří nováčci mi přiznali, že při vyjednávání má jméno Jankulovski velkou váhu. Vnímáte to?

„Těžko říct, ale asi to má pozitivní efekt, když s nimi sedím a jednám. Zatím to byla pokaždé super komunikace. Nicméně spíš je to o práci, když člověk maká a je férový, vrátí se mu to.“

Cílem bylo zlepšit ofenzivu, abyste dávali více gólů?

„Jednoznačně, protože všichni víme, že jsme je na konci sezony nedávali. A je to pro mě záhada, protože kvalitu v útoku i záloze jsme měli už na jaře. Je třeba, aby byli někteří produktivnější.“

Řešíte to s nimi?

„Oni to vědí sami, konkrétně třeba Dan Holzer. Podzim měl výborný, dělal čísla, ale na jaře byl bez gólů a asistencí. To samé ostatní kraje a hlavně útočníci. Věřím, že se to zlepší, protože teď už si nemůžeme stěžovat na to, že nemáme hráče. Máme jich dost, jen se to musí přenést na hřiště.“

Přenese to i Martin Fillo jako pravý bek? Když jste se stahoval kdysi do obrany ze zálohy vy, moc se tomuto tahu nevěřilo…

„A nakonec to tam bylo docela dobrý, ne? (smích) Klobouk dolů před Filousem, se kterým jsem se na toto téma bavil. Rychlost a produktivita už tam z jeho strany nejsou takové, ale na beku si může kariéru prodloužit. Má nasazení, kvalitu, schopnost přejít jeden přes jednoho, a takových hráčů moc není. V generálce proti Austrii Vídeň se mi strašně líbil, s Rudou Reiterem měli výborné věci, byli daleko aktivnější než levá strana. Filous je soudný, sám ví, že přišel jako velká posila, ale očekávání zatím nenaplnil. Je na něj tlak, ale on to chce zlomit. Nebojí se toho, což si na něm cením. A když na hřišti něco pokazí, stejně to zkusí znovu. Takové hráče vítáme.“

Vše o Baníku čtěte ZDE »

Plzeň před sezonou: Kdo nahradí Hrošovského? Podle Sportu skončí třetí

Slavia před sezonou: Pomůže faktor Stanciu k titulu? Redaktoři tipují obhajobu!

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Slavia mistrem? Sázka je ošidná, vyplatí se jiné celosezonní tipy