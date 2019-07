Trpišovský: Nahradit Ngadeua je sci-fi. Když se domluví, nemůžeme nic dělat | iSport.cz

Michael Ngadeu se rozhoduje, zda zůstane ve Slavii. Jak velká ztráta by to byla?

„Byla by to obrovská ztráta v souvislosti s tím, že už odešel Simon Deli. Typologie těch hráčů je výjimečná. Najít hráče, kteří mají 190 centimetrů, dobrou rozehrávku, jsou rychlí a zvyklí na herní styl, v podstatě nejde. Michael je jeden z kapitánů kamerunské reprezentace, Simon je taky reprezentant. Zájem, jaký o něj je, ukazuje, jak kvalitní to jsou hráči. Všichni v klubu věříme, že Michaela udržíme, aby zásah do týmu nebyl tak obrovský.“

Jaká je aktuální situace?

„Michael má ještě dva týdny dovolené a je doma v Kamerunu. Od vedení má návrhy nového kontraktu. Teď je to z 99 procent o něm. Je tam výstupní klauzule, kterou zájemci chtějí splnit. Když se domluví s novým klubem, nemůžeme s tím nic dělat. Můžeme bojovat jen na mentálním poli, aby nás neopustil. Návrhů je víc. Jeden je prodloužení smlouvy a druhý smlouva bez doložky. Nebo aby byla aspoň teď v létě neaktivní, jako je to u Tomáše Součka.“

Máte za něj vyhlédnutou náhradu?

„Jména, která jsem zaslechl v médiích, jsem v životě neslyšel. Nevím, odkud se to bere. Nahradit je by bylo strašně obtížné. Museli bychom použít vlastní zdroje, je tu Michal Frydrych, David Hovorka, Ondra Kúdela, případně Alex Král. V české lize jsou dva hráči, kteří by se k tomu v budoucnu mohli přiblížit. Ale nahradit je teď hned je vlastně nemožné.“

Hledáte i v cizině?

„Je tam tolik aspektů… Zvyknout si na herní styl, poznat spoluhráče. U stoperů a gólmanů je to nejsložitější. Michael si na to zvykal tři měsíce, Simon ještě dýl. U obou to šlo nahoru postupně. Myslet si, že přivedeme náhradu ze zahraničí a za měsíc bude hrát stejně jako Simon nebo Michael, je sci-fi. Ale strašně moc věřím, že to řešit nebudeme a Michael zůstane.“

Jak se k tomu návrhu smlouvy staví?

„Už tím, že jednání probíhají, tak dobře. Kdyby se k tomu stavěl negativně, tak ani nejedná. Velkou roli u něj hraje sportovní výzva a vztah ke klubu, hodně touží po Lize mistrů a ví, že nás od ní dělí dva zápasy. Ale hodně to bude o případné nabídce. Simon měl dvě nabídky, které nereflektoval, ale pak přišly další. Teď se můžeme bavit, ale zítra může přijít jiný klub. To je největší problém výstupních klauzulí, proto jsme šťastní, že je to poslední hráč, kterého se to týká.“

Berete první kola i tak, abyste vyladil tým na Ligu mistrů?

„Pro mě je hlavní cíl dobře začít ligu. Hrajeme dva zápasy venku, pak tu máme Olomouc. Začátek je nepříjemný a musíme se dobře nastartovat, protože Champions League je obrovská výzva. Ale velký sen je i obhájit titul. Liga mistrů je až za měsíc a půl, teď se stoprocentně soustředím na ligu, koukám na zápasy Zlína Teplic, Liga mistrů přijde později.“

Plzeň, nebo Sparta? Oba stejně

Bude těžší obhájit titul, který od vás fanoušci očekávají? Vloni Slavia tak jasným favoritem nebyla.

„Souhlasím, je to jeden úhel pohledu. Druhý je, že lidi si na něco zvykli, takže podzimní vítězství 1:0 nebo 2:0,kterých si vážili, teď budou brát jako samozřejmost. Ve fotbale ale nikdy nic není jasné Musíme dál pracovat stejně, ty zápasy budou náročné, každý se na nás bude chtít vytáhnout. Když proti nám jdou soupeři hrát, říkají, že je to svátek, jdou si to užít a můžou jenom překvapit. Tahle role jim vyhovuje a my se na to musíme připravit a nevnímat to. Každý zápas v české lize je za tři body a vyhrát ho není snadné, tyhle věci nás nesmí ovlivnit, prohrát můžete s každým, o to víc musíme být ostražití.“

Koho považujete za většího soupeře? Plzeň, nebo Spartu?

„Oba stejně. Kdybych měl odhadovat, tak tahle trojka bude atakovat první tři místa. Oba tyhle týmy budou mít velkou motivaci se zlepšit a bude na ně menší očekávání. Oba to jsou velké kluby s velkými hráči a v minulosti to dokázaly.“

Roztahují se pomyslné nůžky mezi „velkou trojkou“ a zbytkem ligy?

„Je to možné, ale bude tam spousta zajímavých týmů. Myslím, že Mladá Boleslav bude hodně vysoko, má hodně zajímavý kádr a dobře ho doplnili. Ani z Liberce kromě Kozáka vlastně nikdo neodešel.“

Čeká vás nejen obhajoba titulu, ale play-off Ligy mistrů.

„Čeká, ale až za pět kol. Teď hrajeme ve Zlíně a v Teplicích. Dva zápasy venku, což je hodně složité. Liga mistrů je náš sen, můžeme dostat Ajax, ale na druhou stranu Sevilla byla taky výborná a Chelsea taky. Teď máme dost starostí s odchody, zabudováním nových hráčů. Bude rozhodovat rozpoložení, ve kterém do toho půjdeme z ligy, teď nás čeká strašně moc větších úkolů. Už jsem trošku alergický na spojení Liga mistrů. Každý o tom mluví, ale předtím máme pět ligových kol a ty musíme zvládnout. Pak přijde na řadu ten velký sen, ale musíme se soustředit hlavně na ligu ve Zlíně.“

Zhruba za měsíc se uzavírají soupisky pro play-off. Už přemýšlíte nad tím, kdo se nevejde?

„Je to měsíc a může do toho promluvit zdravotní stav nebo nějaký odchod. Teď jsme všichni zdraví, ale uvidíme. V hlavě to mám, ale teď je to tak daleko, že měsíc je hrozně dlouhá doba.“

Týkat se to může třeba Josefa Hušbauera po příchodu Stancia.

„Teoreticky ano, ale Nica jsme dělali na pozici 10, Pepa odehrál 90 procent zápasů na osmičce, tak bych řekl, že se ho to přímo netýká. Nicovi to chvilku bude trvat, než se tu z kondičního a herního hlediska zadaptuje. Hráči to můžou brát v dobrém, mohou v prvních zápasech ukázat, jak jsou důležití.“

Začínáte ve Zlíně, kde jste naposledy prohráli, takže jim máte co vracet?

„Ve Zlíně se hraje vždycky těžko. Naposled tam bylo suché hřiště a asi pěticentimetrová tráva. Na druhou stranu to bylo minule v jiné pozici. Bylo to tři dny po Chelsea, hodně hráčů nám chybělo, oni jsou také v jiné situaci, je nový trenér. Minule jsme zvládli první kolo v Olomouci a nakonec se to ukázalo jako velká výhoda.“

Slavia před sezonou: Pomůže faktor Stanciu k titulu? Redaktoři tipují obhajobu!