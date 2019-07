Mareš po návratu spasil Teplice. Fotbal? Toho tam moc nebylo, hlesl | iSport.cz

Na úvod ligy berete bod. Jak jste spokojený s takovým výsledkem?

„Nejsme vůbec. Chtěli jsme tu získat tři body. Jenže první poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Přišlo mi, že to byl zápas víc o běhání a soubojích než pěkný fotbal. A my si z jedné příbramské šance necháme vstřelit gól do poločasu a pak to musíme honit. Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, i když Příbram měla nějaké šance, ale do příště si musíme pohlídat některé individuální věci.“

Nemáte radost ani ze vstřelené branky?

„Měl jsem velkou chuť. Půl roku jsem nehrál a vrátil jsem se domů, abych pomohl svému týmu. Za gól jsem rád. Už v přípravě jsem klukům říkal, že to potřebuji posílat takhle do vápna, ale nedávali mi to tam. Tak jsem na ně byl trochu naštvaný a vidíte, nyní mi to tam dali a padl z toho gól. Stačilo mi jen nastavit nohu.“

Ale žádná fotbalová krása to nebyla. Zápas byl spíš o soubojích. Jak vám to sedělo?

„Strašně soubové. Fotbalovosti tam bylo opravdu málo. Věděli jsme, že to Příbram bude chtít ukopat sílou a zkušeností. V prvním poločase to byl jen samý souboj. Pro diváka asi žádná hezká podívaná. Ale to je na začátku ligy všude. Zažil jsem to v Polsku i na Slovensku. Je škoda, že se nám nepovedlo vyhrát.“

Teplice si v závěru minulé sezony prošly těžkým obdobím. V jakém stavu jste tým poznal?

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Ani mi to nepřísluší. Zatím nám to tady klape, kluci na trénincích dřou. Říkal jsem jim, že se zbytečně podceňují, protože mi přijde, že makají víc než hráči v jiných mančaftech. Proto musíme mít hlavy nahoře a jet takhle dál.“

Do klubu jste se vrátil jako lídr a nová osobnost. Ale kapitánská páska zůstala Jakubu Horovi, který chtěl v létě odejít. Vám ji trenér nesvěřil?

„Nechci to vůbec komentovat.“

Příbram - Teplice: Mareš zblízka překonal Boháče, 1:1

Příbram - Teplice: Střelu Mareše z hranice vápna zastavil Boháč

Příbram - Teplice: To je posila! Škoda patičkou otevírá skóre, 1:0