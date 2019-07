Fanoušci vřele přivítali Pilaře. Táhlo mě to do domácí kabiny, smál se | iSport.cz

Jak jste si užil vřelého přijetí v Plzni, kde vás vyvolávali domácí fanoušci?

„Krásný to bylo! Když jsem šel do hostující kabiny, kde jsem nikdy nebyl, nevěděl jsem, jak to tam vypadá (úsměv). Táhlo mě to doleva (k domácím), ale šel jsem doprava. Jsem moc rád, že mě takhle přivítali, zažil jsem tady krásné časy a rád se vracím.“

Mrzí vás, že jste proti Plzni neurvali alespoň bod?

„Ukázala se jejich velká síla a kvalita. První poločas měla Plzeň tři, čtyři situace a nevyužila je. My jsme dali z protiútoku po penaltě na 1:0, klíčové pak bylo udržet náskok do konce poločasu. Pak by Plzeň znervózněla, s každým mužstvem by to zamávalo. Oni ale do poločasu srovnali a pak jim narostla křídla. My jsme dohrávali od 70. minuty o deseti, k tomu se nechci moc vyjadřovat.“

Celou kariéru vás provází zranění. Jak se osobně cítíte?

„Teď dobře, všechno jsem odtrénoval. Jsem rád, že se na něčem domluvíme a po zápase mám občas nějakou úlevu. Ale chtěl jsem co nejvíc odtrénovat. Cítím se zdravý. Až na takový banální problém s nártem, což se mi stalo před pěti dny a trošku mi to na silnější noze omezovalo při střelbě. Ale zatnul jsem zuby a bylo to dobré.“

Mrzelo vás, že jste nenastoupil v základu?

„Chtěl jsem hrát, ale celý týden jsem mě problém s tím nártem. Bojoval jsem, trénoval, ale asi to nebylo úplně ono, omezovalo mě to při střelbě. Trenér se rozhodl takhle, rozhodl se dobře, nebudu říkat, že jsem měl hrát. Čekají nás další zápasy.“

Dostal jste jiné pokyny, když jste hned po vašem příchodu dostali červenou?

„Než jsem nastoupil, hráli jsme v jedenácti, pak vlezu na hřiště, brankář nakopl balon a dostali jsme červenou, to není ideální jít takhle do zápasu. Potřebovali jsme udržet výsledek a hrát proti Plzni v deseti je hodně těžké. Už první poločas nás stál hodně sil.“

Poznal jste sílu Plzně na hřišti – věříte týmu v boji o Ligu mistrů?

„Líbilo se mi od ní dost hráčů. Plzeň pořád hraje výborný fotbal. Koukal jsme se u lajny, byl jsem zvědavý na Davida Limberského a sledoval ho důkladně. Koukat se na něj naživo je super. Překvapil mě i Krmenčík, že po zranění udržel hodně balonů. Pro naše stopery to je těžké, je to takový buldok. Jsou tam i Hrošovský a další, nechci tady všechny jmenovat. Ukázali sílu.“