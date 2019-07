Žlutá pro trenéra. V tom jsme vyhráli, řekl Látal. Vrbu chlácholil sudí | iSport.cz

Běžela 84. minuta, domácí vedli 2:1. Olomouc navíc hrála po zcela zbytečné červené o deseti a jen těžko mohla doufat v obrat utkání. Není divu, že se trenér Radoslav Látal mohl u své střídačky vzteknout.

Když už poněkolikáté zařval směrem k rozhodčímu na hlavní plochu, došla hlavnímu arbitrovi Ondřeji Pechancovi trpělivost. Směrem k novému trenérovi Hanáků vytáhl žlutou kartu, což je jedna z novinek, kterou pravidla umožňují.

„Aspoň v něčem jsme nad Plzní vyhráli,“ usmál se Látal hořce po utkání. Žluté napomenutí v roli trenéra viděl poprvé, v hráčské kariéře jich samozřejmě zažil bezpočet. Spíš ho ale štvalo, že jeho hrotový útočník Jakub Yunis si za zbytečné zákroky vykoledoval v 71. minutě červenou, čímž svůj tým kriticky oslabil.

„Hráče jsem o poločase nabádal, aby si dali pozor, měli jsme už dost karet. Tohle se mu nevyplatilo. Takové zákroky na soupeřově polovině, kde se o nic nehraje, si musí pohlídat. Byla to hrubá chyba,“ zlobil se Látal.

Oba zákroky schytal exolomoucký záložník Lukáš Kalvach, který si odbyl zdařilou ligovou premiéru v dresu Viktorie. Yunis ho nejdřív v 54. minutě trefil kopačkou do obličeje, Kalvach se po ošetření na hřiště vrátil a utkání dohrál. V 71. minutě zasáhl Yunis stejného hráče loktem a sudí neváhal, Olomouc poslal do deseti. „Nechci se tomu víc vyjadřovat, ale byl to zlomový moment utkání,“ souhlasil záložník Sigmy Václav Pilař.

Ten spolu s ostatními hráči zaregistroval i jinou novinku, že hráč při střídání může hrací plochu opustit i na jiné straně hřiště. V sobotu takto opouštěl trávník Jan Kopic. „Náš kapitán byl na nějakém mítinku, řekl nám v kabině tři věci, co jsou nové. Divili jsme se, že hráč může odstoupit na druhé lajně, ale není to velký problém,“ mávnul rukou třicetiletý šikula.

Jiná novinka zaskočila Pavla Vrbu. Když jeho tým rozjížděl nadějnou akci, sudí přerušil hru a nařídil míč rozhodčího. Šlo o to, že rozhodčí se připletl do akce a změnil dráhu míče, který se po olomoucké přihrávce dostal na kopačky Radima Řezníka. V tom případě se nově hra zastavuje a následuje míč rozhodčího.

„Když se přerušila hra, nevěděl jsem, co se děje,“ přiznal Vrba. Celou situaci mu pak u lajny vysvětlil čtvrtý sudí, s Vrbou se před střídačkami přátelsky chytli za ramena a s úsměvem se rozešli. „Fotbal je zábava pro lidi. Doufám, že pravidla budou ku prospěchu a ne naopak,“ glosoval plzeňský kouč.

Plzeň - Olomouc: Yunis si pomohl loktem v souboji, po druhé žluté jde do sprch!