Změny pravidel v lize: ruka, odkop, penalty, zeď i karty pro trenéry | iSport.cz

POKUTOVÝ KOP

Je to věčná debata. Exekutor pokutového kopu se ještě nedotkl míče a gólman už je dva tři kroky před brankovou čarou. To je nepřípustné – a bude i nadále. Změna tu ovšem je a spočívá v tom, že se nově defi nuje pozice gólmana.

Brankář musí být v době kopu alespoň částí jedné nohy na úrovni brankové čáry.

Tedy už nikoli obě nohy. Úprava ovšem neznamená, že gólman musí na čáře stát. Může klidně skočit do strany, ale tak, aby alespoň jedna noha zůstávala, byť třeba ve vzduchu, na brankové čáře, v tomto případě lépe řečeno nad brankovou čarou.

„Důvodem této změny je, že jedna noha se rozhodčímu kontroluje lépe než nohy dvě,“ vysvětluje Jiří Kureš. „Změna už platí na mistrovství světa žen a velmi striktně se dodržuje,“ dodává.

A ještě jedna poznámka. Dorážky jsou i nadále povoleny.

„Zprávy z některých médií, že dorážky jsou zakázány, jsou nesmyslné. Zkoušelo se to, ale do úpravy pravidel to neprošlo, IFAB (Mezinárodní pravidlová federace) to neschválila,“ říká Jiří Kureš.

ZEĎ

Napříště už žádná zeď smíchaná z obou mužstev.

Pokud je zeď tvořena třemi a více hráči, tak každý z útočících hráčů musí stát nejblíže jeden metr od ní.

Důvod? „Ve zdech docházelo často ke konfliktům a strkanicím,“ vysvětluje Jiří Kureš.

Když útočící tým pravidlo poruší, trest je nemilosrdný. „Rozhodčí rovnou nařídí přímý volný kop pro dosud bránící mužstvo,“ říká pravidlový expert.

Tato novinka v sobě skrývá jedno úskalí.

Možné provinění se totiž posuzuje v okamžiku kopu. Pokud tedy bránící hráč, dosud stojící mimo zeď, těsně před zahráním doplní zeď, může tím zmenšit odstup na vzdálenost kratší než metr.

ZAHRÁNÍ MÍČE ROZHODČÍM

Otočka o sto osmdesát stupňů. Dosud platilo, že rozhodčí je součástí hry, a kdykoli a jakkoli se dotkl míče, pokračovalo se ve hře. A to dokonce i tehdy, pokud sudí „vstřelil“ gól.

To už platit nebude, naopak, po zásahu míče do rozhodčího se bude pokračovat jenom výjimečně.

Pokud po zahrání míče rozhodčím padne gól, nebude platit. Následuje míč rozhodčího. Pokud se po zahrání míče rozhodčím mužstvo dostává do slibné či zjevné brankové příležitosti, hra se přeruší a následuje míč rozhodčího. Nezáleží přitom na tom, jak k vytvoření šance došlo – zda se sudí dotkl balonu po kopu bránícího či útočícího týmu.

Pokud se změní držení míče, následuje míč rozhodčího. Tedy tehdy, když hráč týmu A odehraje balon, ten zasáhne sudího, a dostane se k hráči týmu B.

„Z toho vyplývá, že hra po zahrání míče rozhodčím pokračuje v jediném případě. A to tehdy, když se nezmění držení míče a tým zároveň nejde do slibné nebo zjevné brankové příležitosti,“ vysvětluje Jiří Kureš.

HRANÍ RUKOU

V tomto pravidle, které i nadále zůstává poměrně složité, dochází ke dvěma změnám.

Zaprvé, napříště nebude platit gól rukou, ani takový, kdy po ruce vznikla výhodná situace, z níž padla branka.

Na vysvětlení, ne každé hraní rukou je ve fotbale zakázané a dosud mohla branka po ruce platit.

To nyní nebude možné, i kdyby se jednalo o tzv. neúmyslnou ruku, tedy takovou, která by v jiné situaci nebyla odpískána. Například ani jako pokutový kop.

K tomu ještě jedna zajímavost. Gól nemůže dát nově rukou ani brankář z výhozu, což bylo až dosud možné. Patrně se to nikdy nestalo, ovšem Petr Čech v reprezentačním utkání proti Irsku jednou celé hřiště přehodil ve chvíli, kdy soupeřův gólman pomáhal spoluhráčům v české šestnáctce. Balon však zamířil vedle branky.

„Když padne branka po hraní rukou, vždy to vyvolává diskuse. Proto došlo k úpravě pravidel tímto směrem,“ říká Jiří Kureš.

Zadruhé, až na jednu výjimku se bude vždy pískat ruka, pokud bude nad ramenem. Neplatí to pouze ve chvíli, kdy hráč horní končetinu zasáhne míčem při vlastním odkopu či odhlavičkování. Každá jiná ruka nad ramenem se píská.

Změna se dotkne například časté situace z poslední doby, kdy je hráč ve skluzu a brání centru soupeře. Balon se mu odrazí od nohy a poté zasáhne vlastní ruku nad ramenem. To se dosud nepískalo, nyní už ano. Bude-li však níž, tak se pískat stále nebude.

STŘÍDÁNÍ

Co se dosud pouze mohlo, napříště se musí.

Hráč je při střídání povinen opustit hrací plochu nejkratší možnou cestou.

Dosavadní většinovou praxí bylo, že střídající odcházel ze hřiště v prostoru laviček. A tým, jemuž výsledek vyhovoval, střídání protahoval, a zdržoval tak hru.

I tady je ovšem výjimka. „Hned dvě výjimky,“ říká Jiří Kureš. „První je zdravotní. Například hráč na nosítkách nepůjde nejkratší cestou za pomezní čáru, pokud by to znamenalo, že se tím prodlouží trasa do kabiny. Druhá výjimka je bezpečnostní. Pokud se střídající hráč nachází u sektoru hostů a hrozí z tohoto důvodu obava o jeho bezpečí, může rozhodčí dovolit, aby opustil hrací plochu jinou cestou.“

ODKOP OD BRANKY

Toto je změna, která bude patrně nejvíce viditelná.

Při odkopu od branky už nemusí míč opustit pokutové území, aby se ho mohl dotknout další z hráčů. Platí to však pouze pro mužstvo, které odkop provádělo.

Jinými slovy, může se rozehrávat nakrátko.

Důvody změny jsou dva.

„Někdy toho hráči využívali ke zdržování. Úmyslně porušili pravidlo, odkop se tak musel opakovat. Jindy si tak počínali z taktických důvodů ve chvíli, kdy se k nim blížil protihráč a oni se obávali, že by při převzetí míče byli pod tlakem. Proto raději vstoupili do pokutového území a porušili pravidlo,“ vysvětluje Jiří Kureš.

Pro hráče týmu, který odkop neprovádí, se však nic nemění. Ti musí opustit šestnáctku a vrátit se do ní mohou až po rozehrávce. Platí to i v případě, že k rozehrávce dojde, ještě než stačí pokutové území opustit.

OSOBNÍ TRESTY PRO FUNKCIONÁŘE

Žlutá nebo červená karta letí nahoru a dostává ji – trenér. Nebo vedoucí mužstva. Nebo kterýkoli funkcionář, který je uvedený v zápise.

A to je novinka, protože až dosud mohli osobní tresty dostávat pouze hráči, a to včetně náhradníků na lavičce.

„Takto to bude transparentnější. Diváci například uvidí žlutou kartu pro trenéra a budou vědět, že se něco dělo. Uvidí červenou a pochopí, že dotyčný jde na tribunu,“ říká Jiří Kureš.

Pravidla budou stejná jako u hráčů. Dvě žluté v zápase, červená. Červená rovná se stopka pro příští utkání. „Zda se sčítají žluté karty jako u hráčů, kteří po čtyřech stojí jeden zápas, to si rozhodne příslušný řídící orgán, v tomto případě Ligová fotbalová asociace,“ vysvětluje Jiří Kureš.

MÍČ ROZHODČÍHO

Míč rozhodčího, to je odborně řečeno navázání hry po přerušení, kdy se neprovinilo žádné z mužstev.

Dosud procedura většinou probíhala tak, že u sudího stáli po jednom hráči z každého týmu a rozhodčí hodil míč tomu z nich, jehož mužstvo ho nemělo v okamžiku přerušení v držení. Ten pak balon vrátil soupeři.

„Jenže se stávalo, že ho vrátil do prostoru, který byl pro jeho mužstvo výhodný, například k rohovému praporku u branky soupeře,“ říká Jiří Kureš, proč došlo ke změně. Ta vypadá následovně.

U rozhodčího stojí pouze jeden hráč, a to z toho týmu, který měl v době přerušení míč v držení. Nejbližší hráči musí stát alespoň čtyři metry od tohoto místa.

K proceduře dochází na místě, kde se naposledy hráč dotkl balonu, nikoli tedy tam, kde se právě nacházel míč. I tady ovšem najdeme výjimku. Pokud se dotyčný hráč nebo v tomto jediném případě i míč nachází v okamžiku přerušení v pokutovém území, provede sudí míč rozhodčího vždy ve prospěch brankáře té dané šestnáctky. Bez ohledu na to, které mužstvo mělo balon v držení.

OŠETŘENÍ HRÁČE PŘI ZRANĚNÍ

Drobná změna.

Hráč, který je ošetřován, nemusí opustit hrací plochu, pokud se chystá zahrávat pokutový kop.

Doposud musel.

I nadále platí, že stejná výjimka se týká brankáře, brankáře a hráče v poli při souběžném ošetřování, dvou a více hráčů stejného týmu při souběžném ošetřování, ošetřování po zákroku ohodnoceném žlutou či červenou kartou nebo při vážném zranění.

LOS

Nakonec výkop. Dosud platilo, že kdo vyhraje los, zvolí si stranu.

Nově si ten, komu padne mince, může vybrat mezi stranou a míčem.

V médiích se objevila úsměvná úvaha, že to je výhoda, protože při silném větru může být dosaženo branky přímo z výkopu. Z výkopu sice opravdu branka platí, ovšem je tu ten předpoklad, že při silném větru si ten, jenž prohrál los, patrně vybere „povětrnou“ stranu...