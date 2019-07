Sparta dál stojí o Abildgaarda, opět se jedná. Dánové pořád chtějí moc | iSport.cz

Vedení Sparty má dánského záložníka Olivera Abildgaarda, jenž obléká dres Aalborgu, v hledáčku delší dobu. První oficiální nabídku poslalo na sever už začátkem června, protistrana ji ovšem shodila ze stolu. V tu chvíli jednání utichla a zdálo se, že celá věc vyprchává do ztracena.

V posledních dnech se ovšem kontakt mezi kluby obnovil a postupně i zintenzivnil. Podle dánských zdrojů portálu iSport.cz informoval kouč Aalborgu Jacob Friis Albigaarda, že ho nebude zařazovat do sestavy, protože klub řeší jeho prodej.

O několik dní později přistála na Letné vylepšená nabídka na prodej. Cena? Zhruba 1,7 milionu eur (asi 44 milionů korun). Sparta odmítla, její představy o finančních parametrech transferu jsou stále odlišné. Přesto je to určitý signál, že má Aalborg o uskutečnění obchodu zájem. Ten je i na straně Sparty, ovšem stejně jako v případě červnových rokování platí, že klub nepůjde do jakéhokoli finančního harakiri.

Co může následovat? Lze předpokládat, že jednání budou nadále pokračovat. Výsledkem by mohl být oboustranně schůdný kompromis. „Aalborg vysílá jasné signály, že se prodeji Abildgaarda nebrání. Samozřejmě ho chce zpeněžit co nejlépe, ve výsledku by ale mohl ve svých požadavcích slevit,“ uvedl pro iSport.cz dánský zdroj z okolí hráče.

Abildgaard platí za levonového defenzivně laděného středního záložníka, který je zvyklý pracovat na velkém prostoru. Vyniká v osobních soubojích, navíc ho provází nadstandardní defenzivní čtení prostoru a solidní rozehrávka. Díky své výšce je zároveň velice účinný i ve vzdušných soubojích. Typologicky je to fotbalista, jakého sparťanský kouč Václav Jílek ve svém mužstvu momentálně nemá.

Třiadvacetiletý rodák z Hasserisu v minulé sezoně odehrál za Aalborg 27 zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku. Zkušenosti sbíral rovněž v mládežnických reprezentacích Dánska. Naposledy se zúčastnil nedávno skončeného mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Itálii, kde naskočil do jednoho utkání.

