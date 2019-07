Past na Kangu i hrot. Jak Svědík přečetl Jílka a Slovácko obralo Spartu | iSport.cz

Na tento styl musíte být nabušení. Fyzicky i takticky. Kouč Martin Svědík zná Jílkovu filozofii moc dobře, debatami o fotbale strávili dlouhé hodiny. V neděli večer kouč Slovácka kámoše a kolegu přechytračil. Samozřejmě s nezbytnou pomocí svých svěřenců. Stěžejní práci odvedli Daníček a spol. na hřišti. „Nevyhráli jsme se štěstím,“ zdůraznil záložník Jan Kalabiška.

Po výživné přípravě měli hosté z čeho brát, v systému nepropadali. Zhustili střed pole, ucpali prostory pro průnikové přihrávky. „Styl, který po nás trenér chce, je náročný. Je hodně o kompaktnosti a kondici. Když z toho jeden hráč vypadne, těžko se to honí,“ vylíčil Daníček, autor krásného gólu na 0:2.

„Měli jsme rychle dostupovat Kangu, aby neotáčel těžiště hry. Občas se to nepovedlo a dal to z druhého doteku. Chtěli jsme být aktivní, ale celý zápas to na Spartě nejde vydržet,“ uvedl Kalabiška. „Od sedmdesáté minuty jsme toho měli všichni plné zuby,“ dodal.

Na začátku obou brankových situací byla ztráta Sparty ve středu pole. Tedy přesně to, na co se hosté zaměřili a po čem aktivně šli. Nejdřív využili chyby Guélora Kangy, poté zaváhání Michala Sáčka. Rychle nahoru, precizní koncovka – a bylo to.

„Trenér nás dobře připravil a my jsme plnili jeho pokyny. S Jílkem se dobře znají.