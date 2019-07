Apokalypsa v obraně. Slavia řeší, jak nahradit africké stopery. Kdo je ve hře? | iSport.cz

Mick van Buren střílí gól do sítě Viktorie Žižkov • Sport/ Michal Beránek

Tomáš Souček vedl Slavii do úvodního zápasu nové sezony s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč (Sport)

Slavii poslal ve Zlíně do vedení Josef Hušbauer (vpravo) • Pavel Mazáč (Sport)

První odchod se dal ještě vydýchat, druhý přestup už Slavii dusí. V běhu už jsou nejspíš jednání se zahraničním stoperem, který má vyplnit díru po „titánovi“ Simonu Delim a „uličníkovi“ Michaelu Ngadeuovi. Do úvah slávistického vedení prý taky patří liberecké duo, a je tu ještě další možnost – vrátit do středu defenzivy Alexe Krále. „Sešívaní“ řeší měsíc před play off Ligy mistrů mimořádně prekérní situaci. V placené části článku mimo jiné najdete i rozhovor se zkušeným trenérem Vlastimilem Paličkou.