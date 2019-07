RENTGEN: Kanga selhal při bránění. Spartě dělal problémy presink soupeře | iSport.cz

Fotbalisté Sparty zaznamenali mizerný vstup do nového ligového ročníku, když na domácím trávníku nestačili na Slovácko. Expert deníku Sport Jakub Dvořák se proto podrobněji podíval na neduhy sparťanské hry a vysvětlil, co bylo špatně při obou inkasovaných gólech Letenských. Zastavil se rovněž u Guélora Kangy, jehož chování po ztrátě míče nebylo zrovna ideální. Co by Sparta do dalších zápasů měla zlepšit? Více napoví úvodní díl tradičního pořadu RENTGEN, který se vrací po letní přestávce.