Liga očima fanoušků: Hašek si (ne)dělá legraci. Má Páník Baníku co dát? | iSport.cz

Kouč Bohemians Martin Hašek po utkání v Jablonci zaujal výrokem, že Jan Matoušek nedělal obraně "klokanů" problémy. Mladý útočník přitom vstřelil dva góly • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Nový ročník FORTUNA:LIGY se rozeběhl a s ním se vrací i pravidelné komentáře fanoušků vybraných českých klubů. Jak viděli zápasy prvního kola příznivci Slavie, Plzně, Sparty, Baníku či Bohemians? Dočtete se třeba o tom, jak Jan Matoušek (ne)dělal problémy obraně "klokanů", či o dalším zklamání z nepovedené premiéry Letenských.

SLAVIA PRAHA: Čekal bych posilu à la Ngadeu Nejkratší přestávka mezi ligovými ročníky je za námi, ale nemůžeme říct, že by se o to méně událo. Pro mě osobně je největší událostí odchod Simona Deliho. Moc jsem si ho za ty roky oblíbil a co předváděl v posledním půlroce, slast! Způsob, jakým ztrapňoval soupeře, nádhera! Dalším odchodem je přestup stěžejní postavy obrany Michaela Ngadeua. Za něj plnohodnotnou náhradu asi nenajdeme. Navíc se proslýchá, že trenér preferuje dalšího sparťana do našeho dresu. Upřímně, tohle už asi nezkousnu. Musí být každý nový hráč rudý nok? Navíc ta jména jsou ale úplně bez šmrncu. Co se týká Nika Stancia, jsem za něj rád, fandím mu a věřím, že bude skvělý, ale trochu bych čekal, že Slavia přivede hráče ze zahraničí, který nebude moc známý, a přitom bude vyčnívat. Prostě takový MNN. Vím, že je to těžké ale kdo nezkusí… Věřme však trenérovi, ze Zlína jsou tři body doma a to se počítá. Navíc Sparta prožívá další novou éru a dělá nám zatím radost. DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114 SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ševcům srdnatý výkon nestačil, rozhodl Hušbauer

VIKTORIA PLZEŇ: O půli mohlo být po zápase Koupili jsme posily, tak hurá na to. Aspoň staří pardálové budou muset o místo na slunci bojovat. Olomouc, která zavítala do našich končin, umí kousat a škrábat. Hrál se docela pěkný fotbal. Jenom kdybychom proměňovali šance, bylo by v poločase po zápase. Penalta pískána zřejmě v duchu pravidel, věřme tomu, ono přece jen přes celé hřiště se to posuzuje špatně. V hledišti se i přes čas prázdnin, dovolených a jiných aktivit sešlo přes 9 tisíc lidí, docela dobrá návštěva. Náš kotel se zahřívá jako starý dobrý diesel, taky bude mít nejlepší formu okolo září. Fortuna slibovala klobouky, já je tedy viděl na všech, co nosili míče, zpravodaje a podobně. Pro obyčejné lidi nějak zbylo minimum. Asi stály víc než ty náramky, proto se s nimi šetřilo. To jen tak na okraj. Příští kolo jedem tam, kde jsme končili minule, doufám, že i výsledek bude stejný. Čest královně Viktorce, celý FAČR ať táhne, víte kam! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 3:1. Viktoria dominovala, ale nadřela se. Otočila i díky vyloučení

SPARTA PRAHA: Nejhorší je, že jsem neviděl tým Tak je to tady. Celá sparťanská obec je plná očekávání. Konečně to přijde a bude na co koukat! S příchodem nového trenéra jsem asi nejenom já vzhlížel k dalšímu ročníku s nadějí na změnu, čitelný systém a hlavně herní zlepšení. Jenže příprava byla nepřesvědčivá a hra v generálce skoro až tragická se všemi bolestmi z minulé sezony. Bohužel první kolo to potvrdilo, a jak bylo před sezonou opakováno, budeme se muset obrnit trpělivostí. A hodně velkou, až na pár povedených akcí jsem neviděl důvod k optimismu. Vysoký presink jsem viděl, ale u soupeře, a slibovaná dominance taky nebyla zřetelná. Co víc, přišlo mi to bez zápalu, nasazení a se spoustou chyb. Třeba to množství zkažených centrů, kdy jsme trefovali prvního hráče. Ale co je nejhorší zjištění a úplně přesně to řekl v televizi Roman Bednář, neviděl jsem tým. A to je špatný. Jinak mě moc mrzí, že jsme Stancia nechali odejít a že je teď ve Slavii. Jak už jsem psal, takový hráč v naší lize nikdy nebyl a určitě by pomohl. MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Slovácko 0:2. Těžký direkt při Jílkově debutu. Hosté na Letné poprvé vyhráli

BANÍK OSTRAVA: Už chceme fotbal, ne válku! V létě přišly tři posily, z nichž Smola s Reiterem byli trenérem Páníkem vysnění. Už příprava naznačovala, že žádný herní posun zřejmě nenastane. S Libercem se bohužel ukázalo, že hra na náhodu, navíc momentálně umocněná nakopávanými balony na Smolu, bude pokračovat. Takový fotbal bez myšlenky v Ostravě nikdy nikoho nebavil a bavit nebude. Bohužel to trvá už pět měsíců a fanoušci si zaslouží vidět fotbal, a ne pořád válku a válečníky. Trenér si vyzkoušel, jaké to je hrát bez Baryho s Laštym. A každý viděl, že to bez nich nejde! A proto se ptám: Jak je možné, že se v Baníku s těmito dvěma legendami a oporami klubu uzavírají smlouvy tři dny před ligou?! Byl jsem nemile překvapen Páníkovým výrokem, že se Baroš do sestavy bude dostávat těžce. Nezbývá nic jiného než si myslet, že nás čeká antifotbal jako téměř celé jaro. Pět měsíců jsme na tom herně špatně, v létě posílíme – a nakonec je to ještě horší. Nabízí se tedy další otázka: má trenér Páník a spol. Baníku co dát…? DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Liberec 1:2. Ostrava neproměnila spornou penaltu, otočil Potočný