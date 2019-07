Mandjeck rozpoutal při se Spartou. Proč napadl smlouvu a co bude dál? | iSport.cz

Vztah mezi Georgesem Mandjeckem a Spartou má k idylce daleko, v posledních týdnech naopak podstatně zhoustl. Důvod? Zkušený záložník je přesvědčený, že jeho smlouva s pražským velkoklubem není platná a měla by být anulována. Na jejím základě totiž musí coby OSVČ své příjmy danit, což považuje z hlediska paragrafů Evropské Unie za protiprávní.

Sparta se logicky brání. Stejně jako další tuzemské kluby má kontrakty s hráči postavené zcela standardně, jednotlivé smlouvy jsou plně v souladu s českými zákony. Pokud by FIFA rozhodla, že je Mandjeckův apel opodstatněný, znamenalo by to, že jsou neplatné i všechny další smlouvy. S českými a zahraničními hráči. To je vysoce nepravděpodobné, téměř vyloučené.

„Sparta má s hráči pracovní vztah, který jasně definují zdejší zákony. Jedná se o standardní smlouvy, které direktivně určují povinnosti obou stran. V případě hráče coby OSVČ je to tedy i plnění daňového rámce,“ upozorňuje zdroj blízký letenskému klubu.

Jaká je tedy Mandjeckova motivace, že rozpoutal otevřený konflikt?