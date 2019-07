Hložek: Tohle byla Sparta. Kanga? Nedostaneme ho z hrušky dolů | iSport.cz

Za pár dní oslaví teprve sedmnácté narozeniny, ale v sobotním utkání 2. kola FORTUNA:LIGY to proti Jablonci (2:0) nebylo vůbec znát. Sparťanský talent ADAM HLOŽEK si místy se Severočechy dělal, co chtěl. V prvním poločase trefil břevno, ve druhém už pěknou hlavičkou rozhodl o výhře Pražanů. I proto si zaslouženě užil ovace fanoušků, když po střídání obcházel letenský stadion. „Když vyvolávali moje jméno, bylo to krásné. Moc jim za to děkuji,“ culil se sparťanský benjamínek.