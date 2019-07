Debut v lize na Spartě. Kdo je hráč Jablonce, který se živí jako projektant? | iSport.cz

Jaká byla vaše ligová premiéra?

„Obrovsky složitá, nejtěžší na světě. I pro mě v třiceti letech.“

Jak probíhalo vaše angažování do Jablonce?

„Trenér mi volal v pondělí do práce, ať přijdu v úterý na trénink. Takže jsem tam dorazil obrovsky natěšený. Týden jsem odtrénoval a hrál tady na Spartě. Jsem odchovanec Jablonce a toto je opravdu sen. Je to zážitek na celý život a snad nebude poslední, to se ještě uvidí.“

Cítil jste před zápasem nervozitu?

„Když jsem přišel poprvé na stadion, ve chvíli, kdy byl ještě prázdný, tak jsem docela nervózní byl. Pak to ze mě ale spadlo. Věřil jsem si víc a víc a na konci už to bylo dobré.“

Jak jste řešil situaci v práci?

„Šéf je z Liberce, takže chvíli protestoval, ale vysvětlil jsem mu to.“

Doufal jste někdy, že se budete fotbalem živit?

„Od osmnácti, kdy jsem skončil v dorostu, jsem bral fotbal jako koníček. Už jeden rok v ČFL byl pro mě splněný sen. Dokonce jsem si zahrál i pohár proti Jablonci, jednou s Dobrovicí, jednou s Jiskrou Mšeno. Dvakrát to na postup nevyšlo. Tohle je ale úplně něco jiného.“

Nebral jste telefonát od trenéra nejprve jako vtip?

„Samozřejmě jsem se ptal, co tam budu dělat, ale trenér mi to hodně rychle vysvětlil.“

V prvních minutách to byl celkem kolotoč, je to tak?

„To ano, bylo to hodně složité. Bylo tam několik rohů, Sparta posílala do vápna hodně centrů, ale až na jedno břevno jsme si s tím podle mě docela poradili. Až pak po hodině hry jsme dostali gól, kdy si na centr dobře seběhl Hložek a dal gól do prostoru, kde jsem asi mohl být.“

Ve druhém poločase jste omylem namazal do šance Liboru Kozákovi. Co jste v tu chvíli prožíval?

„To bylo hrozné, velký kiks. Proklínal jsem se a bál, že půjdu ze hřiště. Naštěstí to pro nás v tu chvíli dobře dopadlo. Na druhou stranu i sparťané nám jednou přihráli do brejku, takže to není jen o mě.“

Krom prvoligové premiéry jste poprvé absolvoval také pozápasový rozhovor s trenérem Petrem Radou. Jaké to bylo?

„Klasické hodnocení, jako po každém prohraném zápase. Samozřejmě měl k našemu výkonu výhrady.“

Měli jste v utkání několik příležitostí, ale gól se vám vstřelit nepodařilo.

„Určitě mohl některý z brejků dopadnout lépe. Nevyřešili jsme je ale dobře a Sparta nás potom potrestala.“

Jaké bude zápisné?

„Netuším, to se musíme ještě domluvit.“

Poletíte s týmem i do Arménie na zápas Evropské ligy?

„Zatím nevím, to se všechno bude řešit.“

