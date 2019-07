Podaný se uvedl exkluzivním přímákem: Trefil jsem ideální místo | iSport.cz

O vašem kouzelném přímáku, při kterém míč zaplul přes zeď do šibenice, trenér Hašek říkal, že nic takového během angažmá v Bohemians ještě neviděl. Co vy na to?

„Trefil jsem ideální místo, brankář to měl těžké. Pepa Jindřišek, který tam se mnou stál, je starší než já a jeho slovo má větší váhu, ale naštěstí mě to nechal kopat. Gólman neměl šanci reagovat.“

Pak jste gól bouřlivě slavil před plným kotlem fanoušků. Tohle jste na Dukle, která má skromnější návštěvy, asi nezažíval, viďte?

„Předně: všech fandů Dukly si vážím a ještě jednou jim zpětně děkuju. V davu se fandí líp, než když je vás míň jako na Julisce. Hrál jsem v Indii, kde jsme mívali domácí průměr kolem 55 tisíc diváků, což je slušný kotel, a užíval jsem si to i tady na Bohemce. Atmosféra byla úžasná, fanoušci nás podporovali celý zápas. Skvělá domácí premiéra!“

Mohla být ještě lepší? Už po prvním poločase jste vedli 3:0.

„Je pravda, že góly mohly přijít i dřív. Já měl šanci už v první minutě, ale dal jsem to vedle. Kamil Vacek vstřelil gól prakticky z naší nejmenší šance, ale bylo to moc důležité. Fajn věc byly další dva góly do půle. Kdybychom dostali kontaktní branku, mohli bychom znervóznět, ale to jsme naštěstí nedopustili.“

Nebál jste se o výsledek, když jste ve druhém poločase trochu polevili?

„Boleslav ve druhé půli s příchodem Marka Matějovského převzala otěže, ale – aniž bych jí chtěl křivdit – šance neměla. Na zápas jsme byli velmi dobře připravení po taktické stránce a vyzvedl bych výkon Pepy Jindřiška na stoperu, první poločas sehrál s Nikolajem Komličenkem skvěle. Pokud takhle Komliho někdo vymaže, nemá Boleslav už takovou sílu.“

Vše o Bohemians čtěte ZDE>>>

SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 3:0. Klokani přejeli Středočechy, zářil Podaný Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.