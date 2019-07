Díky za vše, Slavie! Ngadeu se dojemně loučil: Nikdy jsem vám nelhal | iSport.cz

Bývalý miláček Tribuny Sever v pátek přestoupil do belgického Gentu, kde podepsal čtyřletý kontrakt. O nedělní půlnoci napsal na Twitter a Instagram dlouhý a děkovný elaborát adresovaný slávistické fanouškovské obci.

"V červnu 2016 jsem dosáhl jednoho ze svých největších snů, kterým bylo hrát ve velkém evropském klubu. Sen se naplnil podpisem v tomto velkolepém klubu. Během 112 zápasů, které jsem ve Slavii odehrál, jsem vstřelil devět gólů, dvakrát vyhrál ligu i pohár. Prožil jsem zde mnoho nezapomenutelných okamžiků, nesmírně mi to pomohlo a přineslo spoustu potěšení. Strávil jsem tu tři roky plné štěstí, stal jsem se součástí rodiny," napsal kamerunský stoper a dál pokračoval.

In June 2016, i achieved one of my biggest dream which was to play in a big European club and that dream came true through with my signature in this Magnificent Club.

Beyond the 112 games I played wearing this… https://t.co/a4Nx4tmT8H