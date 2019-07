Páník: Zápas bolel, ale fotbal nám to vrátil. Chválil brankáře Budinského | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Pro nás to jsou obrovsky důležité body, které jsme potřebovali, aby mužstvo dohnalo ztrátu z domácího utkání. Dnes nám fotbal dal, ale celý zápas bolel. Říkal jsem hráčům, že to tady bude válka, většina do ní šla a přežila to ve zdraví. Jsem rád, že nemáme žádné ztráty, jen červenou, to je lepší než zranění. V šatně jsem byl trošku hlučnější, apeloval jsem na hráče, aby neleželi na trávě a nedožadovali se odpískání faulů, ale bojovali. S příchodem Janečky šlo pak někdy i o zdraví.“

Zamlouval se vám tentokrát přístup?

„Dali jsme dva góly, což je pozitivní. Ale podržel nás i gólman, jméno Budinský je na tomto stadionu známé, což se zase ukázalo. (úsměv) Měl dobře postavenou branku, stál tam, kde měl. Pochytal spoustu věcí, nezmatkoval. Byl v klidu, navíc si myslím, že se jeho výkon bude stupňovat.“

A ostatní?

„Byla tam větší nabídka do mezihry, i když k některým budu mít výtky. Ještě mohla být vyšší aktivita, čekal bych víc od prostoru deset. A pořád nám chybí odvaha, abychom zvládali některé situace lépe.“

Zálohu jste z poloviny obměnil, co říkáte na výkony Milana Jiráska a Denise Granečného?

„Jiras dal gól, měl spoustu dobrých věcí, i když udělal jednu nebezpečnou ztrátu, po které byla tyčka. Granečný byl nepříjemný v rozbězích, nahrál na gól. Byl běžcem, který pracoval celý zápas. Oba pomohli, stejně jako Diop, který udržel balony. Střídání nám vyšla, i Carlos (Azevedo) byl nebezpečný. Všichni tam přišli v momentě, kdy soupeř přešel na dva vysoké hroty, i proto jsme tam pak radši dali Šindyho (Martina Šindeláře).“

Už víte, jak v pátek doma proti Teplicím nahradíte vyloučeného Martina Filla, když je Lukáš Pazdera stále zraněný?

„Už jsem o tom přemýšlel, máme dvě varianty. Uvidíme, jak si to na tréninku sedne. Jinak si tu výhru ani neužijeme, protože hned zase hrajeme. Teď jsme si to dlouhým týdnem po porážce vyžrali, teď to bude naopak. Hned v úterý regeneračně vyběháme únavu a pak už se budeme ladit na Teplice. Někteří jsou pobouchaní, ale vítězství jim pomůže k tomu, aby byli v pátek zdraví.“

