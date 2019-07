Expert Koubek: Stanciu teď není do základu. Kam s Kangou a Trávníkem? | iSport.cz

Video k článku TOP MOMENTY ligového víkendu: Ve třiceti z divize na Letnou a Stanciův debut za Slavii VŠECHNA VIDEA ZDE

Sparta podala proti Jablonci diametrálně odlišný výkon než v ligové premiéře se Slováckem (0:2). Vyhrála 2:0. Co se v její hře tolik změnilo?

„Odhodlání, zaťatost, nasazení. Intenzita výkonu byla úplně jiná, stejně pohybová stránka. Zvedla se i agresivita. Kluci do sebe šli. Říkám tomu „truc reakce“. Něco ve smyslu: my vám ukážeme, že nejsme takoví srabi, jak si o nás myslíte. Přesně tak se hráči chovali. Bylo to správné, pozitivní.“

A další příčina zlepšeného výkonu?

„Správné obsazení postů z hlediska organizace hry. Proti Slovácku to Spartě nefungovalo, kdy nedošlo k personálně šťastnému řešení ve středu pole. Tvrdím, že pokud nebude mít Sparta vyhraněnou šestku, tak se záložníky, které v kádru má – Kanga, Hašek, Sáček – to nebude dělat dobrotu. Velkým faktorem úspěchu bylo tedy zařazení nováčka Ladislava Krejčího, který si plnil povinnosti vyhraněného defenzivního záložníka. Sparta takového hráče potřebovala jako sůl. Třeba Sáček pro tuto pozici není vůbec vhodným typem. V prvním kole proti Slovácku hrál Trávník ve středu pole s Kangou a Sáčkem, což si nesedlo. Za prvé Trávník není typický podhrotový útočník. Spíš je to hráč velmi dobrý v hloubce pole. Umí dobře bránit, umí dobře podržet balon. A za druhé Kanga musí hrát v rozestavení výš než on.“

Co tedy s tím? Měl by hrát jen jeden z nich?

„Může to být tak, že pokud Sparta bude hrát ve středu pole takzvané „véčko“, tak Krejčí bude dole a Kanga s Trávníkem na vrcholech. Pak ano, mohou spolu hrát. Ovšem Kanga musí být vždycky nahoře. Za každých okolností.